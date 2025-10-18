https://1prime.ru/20251018/tramp-863656514.html

Трамп прибыл в свою резиденцию во Флориде

экономика

мировая экономика

сша

вашингтон

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

ВАШИНГТОН, 18 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп прибыл в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, сообщил пресс-пул Белого дома. "Президент прибыл в свой клуб Мар-а-Лаго в 18.52 (1.52 мск - ред.)", - говорится в сообщении пула. По информации американских СМИ, президент США должен выступить на ужине, посвященном сбору средств для суперкомитета политических действий MAGA Inc. В пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. В четверг американский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

2025

Новости

