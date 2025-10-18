Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп прибыл в свою резиденцию во Флориде - 18.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251018/tramp-863656514.html
Трамп прибыл в свою резиденцию во Флориде
Трамп прибыл в свою резиденцию во Флориде - 18.10.2025, ПРАЙМ
Трамп прибыл в свою резиденцию во Флориде
Президент США Дональд Трамп прибыл в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, сообщил пресс-пул Белого дома. | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T02:42+0300
2025-10-18T02:42+0300
экономика
мировая экономика
сша
вашингтон
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863656514.jpg?1760744577
ВАШИНГТОН, 18 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп прибыл в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, сообщил пресс-пул Белого дома. "Президент прибыл в свой клуб Мар-а-Лаго в 18.52 (1.52 мск - ред.)", - говорится в сообщении пула. По информации американских СМИ, президент США должен выступить на ужине, посвященном сбору средств для суперкомитета политических действий MAGA Inc. В пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. В четверг американский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
02:42 18.10.2025
 
Трамп прибыл в свою резиденцию во Флориде

Трамп прибыл в свою резиденцию во Флориде

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 18 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп прибыл в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, сообщил пресс-пул Белого дома.
"Президент прибыл в свой клуб Мар-а-Лаго в 18.52 (1.52 мск - ред.)", - говорится в сообщении пула.
По информации американских СМИ, президент США должен выступить на ужине, посвященном сбору средств для суперкомитета политических действий MAGA Inc.
В пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
В четверг американский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАВАШИНГТОНДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала