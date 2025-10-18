https://1prime.ru/20251018/tramp-863656514.html
Трамп прибыл в свою резиденцию во Флориде
ВАШИНГТОН, 18 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп прибыл в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, сообщил пресс-пул Белого дома.
"Президент прибыл в свой клуб Мар-а-Лаго в 18.52 (1.52 мск - ред.)", - говорится в сообщении пула.
По информации американских СМИ, президент США должен выступить на ужине, посвященном сбору средств для суперкомитета политических действий MAGA Inc.
В пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
В четверг американский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
