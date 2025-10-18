https://1prime.ru/20251018/tramp-863661123.html

В Киеве забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа

В Киеве забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа - 18.10.2025, ПРАЙМ

В Киеве забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа

Глава США Дональд Трамп сломал стратегию Владимира Зеленского, пишет издание "Страна.ua"."Трамп демонстрирует четкое стремление в войну не втягиваться и к... | 18.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-18T09:07+0300

2025-10-18T09:07+0300

2025-10-18T09:07+0300

вашингтон

дональд трамп

владимир зеленский

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_89fdb901c726f751c9b97cc83b32a93f.jpg

МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Глава США Дональд Трамп сломал стратегию Владимира Зеленского, пишет издание "Страна.ua"."Трамп демонстрирует четкое стремление в войну не втягиваться и к эскалации в ней не подходить. Это ломает стратегию украинских властей и западной "партии войны", которые рассчитывали, что после сегодняшней встречи Вашингтон окончательно вернется на "тропу войны" с Россией", — говорится в публикации.В статье отмечается, что Зеленский на встрече с главой Белого дома рассчитывал получить ракеты "Томагавк", добиться продолжения бесплатной военной помощи и усиления давления на Россию.Однако, ни по одному пункту не получилось добиться успеха, если судить по публичным заявлениям, пишет издание.В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.

https://1prime.ru/20251016/zelenskiy-863586512.html

https://1prime.ru/20251012/zelenskiy-863423423.html

вашингтон

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, сша