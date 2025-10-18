https://1prime.ru/20251018/tramp-863661123.html
В Киеве забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа
В Киеве забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Глава США Дональд Трамп сломал стратегию Владимира Зеленского, пишет издание "Страна.ua"."Трамп демонстрирует четкое стремление в войну не втягиваться и к эскалации в ней не подходить. Это ломает стратегию украинских властей и западной "партии войны", которые рассчитывали, что после сегодняшней встречи Вашингтон окончательно вернется на "тропу войны" с Россией", — говорится в публикации.В статье отмечается, что Зеленский на встрече с главой Белого дома рассчитывал получить ракеты "Томагавк", добиться продолжения бесплатной военной помощи и усиления давления на Россию.Однако, ни по одному пункту не получилось добиться успеха, если судить по публичным заявлениям, пишет издание.В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Глава США Дональд Трамп сломал стратегию Владимира Зеленского, пишет издание "Страна.ua".
"Трамп демонстрирует четкое стремление в войну не втягиваться и к эскалации в ней не подходить. Это ломает стратегию украинских властей и западной "партии войны", которые рассчитывали, что после сегодняшней встречи Вашингтон окончательно вернется на "тропу войны" с Россией", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Зеленский на встрече с главой Белого дома рассчитывал получить ракеты "Томагавк", добиться продолжения бесплатной военной помощи и усиления давления на Россию.
Однако, ни по одному пункту не получилось добиться успеха, если судить по публичным заявлениям, пишет издание.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.
