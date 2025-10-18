Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа - 18.10.2025
В Киеве забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа
В Киеве забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа - 18.10.2025
В Киеве забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа
2025-10-18T09:07+0300
2025-10-18T09:07+0300
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Глава США Дональд Трамп сломал стратегию Владимира Зеленского, пишет издание "Страна.ua"."Трамп демонстрирует четкое стремление в войну не втягиваться и к эскалации в ней не подходить. Это ломает стратегию украинских властей и западной "партии войны", которые рассчитывали, что после сегодняшней встречи Вашингтон окончательно вернется на "тропу войны" с Россией", — говорится в публикации.В статье отмечается, что Зеленский на встрече с главой Белого дома рассчитывал получить ракеты "Томагавк", добиться продолжения бесплатной военной помощи и усиления давления на Россию.Однако, ни по одному пункту не получилось добиться успеха, если судить по публичным заявлениям, пишет издание.В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.
вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, сша
ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США
09:07 18.10.2025
 
В Киеве забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа

Трамп сломал стратегию Зеленского по украинскому конфликту

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Глава США Дональд Трамп сломал стратегию Владимира Зеленского, пишет издание "Страна.ua".

"Трамп демонстрирует четкое стремление в войну не втягиваться и к эскалации в ней не подходить. Это ломает стратегию украинских властей и западной "партии войны", которые рассчитывали, что после сегодняшней встречи Вашингтон окончательно вернется на "тропу войны" с Россией", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Зеленский сделал дерзкое заявление о Путине перед встречей с Трампом
16 октября, 12:59
В статье отмечается, что Зеленский на встрече с главой Белого дома рассчитывал получить ракеты "Томагавк", добиться продолжения бесплатной военной помощи и усиления давления на Россию.
Однако, ни по одному пункту не получилось добиться успеха, если судить по публичным заявлениям, пишет издание.

В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Признание Зеленского после удара ВС России вызвало изумление на Западе
12 октября, 08:56
 
ВАШИНГТОН Дональд Трамп Владимир Зеленский США
 
 
