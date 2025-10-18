Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: у Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации - 18.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251018/ukraina-863658236.html
СМИ: у Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации
СМИ: у Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации - 18.10.2025, ПРАЙМ
СМИ: у Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации
У президента США Дональда Трампа после встречи в Белом доме с Владимиром Зеленским сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации военного конфликта,... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T04:25+0300
2025-10-18T04:25+0300
экономика
мировая экономика
общество
украина
сша
вашингтон
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
cnn
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. У президента США Дональда Трампа после встречи в Белом доме с Владимиром Зеленским сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации военного конфликта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. В пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Как подчеркивает телеканал, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты. "Один из чиновников заявил, что у Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта, и он обеспокоен возможными (территориальными - ред.) потерями во время предстоящей суровой зимы", - говорится в материале. По словам источников, встреча Трампа с Зеленским была напряженной, откровенной и порой "неудобной". Кроме того, CNN отмечает, что Зеленский и президент США разошлись во взглядах на будущее развитие событий по украинскому конфликту. Портал Axios ранее передавал, что встреча Трампа с Зеленским в Белом доме была непростой, американский лидер был жестким. Как сообщает портал, Трамп заявил Зеленскому на встрече в Белом доме, что США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас". Перед предстоящей встречей Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште. После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
мировая экономика, общество , украина, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, cnn, нато, мид рф
Экономика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, CNN, НАТО, МИД РФ
04:25 18.10.2025
 
СМИ: у Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации

CNN: у Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации конфликта

