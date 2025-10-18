Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев прокомментировал отказ США поставлять Украине ракеты Tomahawk - 18.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251018/ukraina-863667805.html
Медведев прокомментировал отказ США поставлять Украине ракеты Tomahawk
Медведев прокомментировал отказ США поставлять Украине ракеты Tomahawk - 18.10.2025, ПРАЙМ
Медведев прокомментировал отказ США поставлять Украине ракеты Tomahawk
Отказ президента США Дональда Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk – это совсем не конец накачки Киева новым оружием, России нужно быть готовой к любому... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T16:57+0300
2025-10-18T16:57+0300
россия
мировая экономика
киев
сша
украина
дональд трамп
дмитрий медведев
владимир зеленский
cnn
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5f703e2c7fd916a57666a54dc3d4cf5.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Отказ президента США Дональда Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk – это совсем не конец накачки Киева новым оружием, России нужно быть готовой к любому развитию событий, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Как подчеркивает телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты. "Но это, конечно, совсем не конец накачки Киева новым оружием. Продолжение следует, и нам надо быть готовыми к любому развитию событий", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/20251016/ukraina-863575572.html
киев
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3b4fce8bfc4ad17f9f2f6f855162a2bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, киев, сша, украина, дональд трамп, дмитрий медведев, владимир зеленский, cnn
РОССИЯ, Мировая экономика, Киев, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, CNN
16:57 18.10.2025
 
Медведев прокомментировал отказ США поставлять Украине ракеты Tomahawk

Медведев: накачка Украины новым оружием продолжится, несмотря на отказ Трампа

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Отказ президента США Дональда Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk – это совсем не конец накачки Киева новым оружием, России нужно быть готовой к любому развитию событий, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Как подчеркивает телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.
"Но это, конечно, совсем не конец накачки Киева новым оружием. Продолжение следует, и нам надо быть готовыми к любому развитию событий", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Флаги США
В США выступили с признанием о ракетах Tomahawk для Украины
16 октября, 05:05
 
РОССИЯМировая экономикаКиевСШАУКРАИНАДональд ТрампДмитрий МедведевВладимир ЗеленскийCNN
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала