https://1prime.ru/20251018/ukraina-863667805.html
Медведев прокомментировал отказ США поставлять Украине ракеты Tomahawk
Медведев прокомментировал отказ США поставлять Украине ракеты Tomahawk - 18.10.2025, ПРАЙМ
Медведев прокомментировал отказ США поставлять Украине ракеты Tomahawk
Отказ президента США Дональда Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk – это совсем не конец накачки Киева новым оружием, России нужно быть готовой к любому... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T16:57+0300
2025-10-18T16:57+0300
2025-10-18T16:57+0300
россия
мировая экономика
киев
сша
украина
дональд трамп
дмитрий медведев
владимир зеленский
cnn
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5f703e2c7fd916a57666a54dc3d4cf5.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Отказ президента США Дональда Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk – это совсем не конец накачки Киева новым оружием, России нужно быть готовой к любому развитию событий, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Как подчеркивает телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты. "Но это, конечно, совсем не конец накачки Киева новым оружием. Продолжение следует, и нам надо быть готовыми к любому развитию событий", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/20251016/ukraina-863575572.html
киев
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3b4fce8bfc4ad17f9f2f6f855162a2bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, киев, сша, украина, дональд трамп, дмитрий медведев, владимир зеленский, cnn
РОССИЯ, Мировая экономика, Киев, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, CNN
Медведев прокомментировал отказ США поставлять Украине ракеты Tomahawk
Медведев: накачка Украины новым оружием продолжится, несмотря на отказ Трампа