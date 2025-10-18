https://1prime.ru/20251018/vnukovo--863662818.html

Во Внуково доставили задержанный багаж пассажиров рейса из Даламана

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Задержанный багаж пассажиров пятничного рейса Даламан-Москва авиакомпании Pegasus Airlines доставлен в столичный аэропорт "Внуково", сообщила авиагавань. Аэропорт в пятницу предупредил о задержке багажа рейса из Турции авиакомпании Pegasus Airlines. "Уважаемые пассажиры! Если вы прилетели в аэропорт "Внуково" рейсом PC-1458/17.10.2025 Даламан-Москва авиакомпании Pegasus Airlines, ваш багаж дослали в полном объёме, вы можете прибыть в аэропорт "Внуково" для его получения", - говорится в сообщении "Внуково" в субботу. Уточняется, что пассажиры, оформившие доставку багажа по адресу пребывания или досыл в аэропорты, получат его в ближайшее время. "Если необходимо ускорить получение багажа, вы можете прибыть в комнату невостребованного багажа международных линий аэропорта "Внуково", которая работает в круглосуточном режиме, и получить свой багаж лично", - добавили в авиагавани. При себе необходимо иметь заграничный паспорт, посадочный талон и багажную бирку.

