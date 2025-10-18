Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Внуково доставили задержанный багаж пассажиров рейса из Даламана - 18.10.2025
Во Внуково доставили задержанный багаж пассажиров рейса из Даламана
Во Внуково доставили задержанный багаж пассажиров рейса из Даламана - 18.10.2025, ПРАЙМ
Во Внуково доставили задержанный багаж пассажиров рейса из Даламана
Задержанный багаж пассажиров пятничного рейса Даламан-Москва авиакомпании Pegasus Airlines доставлен в столичный аэропорт "Внуково", сообщила авиагавань. | 18.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Задержанный багаж пассажиров пятничного рейса Даламан-Москва авиакомпании Pegasus Airlines доставлен в столичный аэропорт "Внуково", сообщила авиагавань. Аэропорт в пятницу предупредил о задержке багажа рейса из Турции авиакомпании Pegasus Airlines. "Уважаемые пассажиры! Если вы прилетели в аэропорт "Внуково" рейсом PC-1458/17.10.2025 Даламан-Москва авиакомпании Pegasus Airlines, ваш багаж дослали в полном объёме, вы можете прибыть в аэропорт "Внуково" для его получения", - говорится в сообщении "Внуково" в субботу. Уточняется, что пассажиры, оформившие доставку багажа по адресу пребывания или досыл в аэропорты, получат его в ближайшее время. "Если необходимо ускорить получение багажа, вы можете прибыть в комнату невостребованного багажа международных линий аэропорта "Внуково", которая работает в круглосуточном режиме, и получить свой багаж лично", - добавили в авиагавани. При себе необходимо иметь заграничный паспорт, посадочный талон и багажную бирку.
Новости
турция, бизнес, россия, аэропорт внуково
ТУРЦИЯ, Бизнес, РОССИЯ, аэропорт Внуково, Экономика
11:43 18.10.2025 (обновлено: 11:44 18.10.2025)
 
Во Внуково доставили задержанный багаж пассажиров рейса из Даламана

Задержанный багаж пассажиров рейса из Даламана Pegasus Airlines доставлен во Внуково

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Аэропорт Внуково. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Задержанный багаж пассажиров пятничного рейса Даламан-Москва авиакомпании Pegasus Airlines доставлен в столичный аэропорт "Внуково", сообщила авиагавань.
Аэропорт в пятницу предупредил о задержке багажа рейса из Турции авиакомпании Pegasus Airlines.
"Уважаемые пассажиры! Если вы прилетели в аэропорт "Внуково" рейсом PC-1458/17.10.2025 Даламан-Москва авиакомпании Pegasus Airlines, ваш багаж дослали в полном объёме, вы можете прибыть в аэропорт "Внуково" для его получения", - говорится в сообщении "Внуково" в субботу.
Уточняется, что пассажиры, оформившие доставку багажа по адресу пребывания или досыл в аэропорты, получат его в ближайшее время.
"Если необходимо ускорить получение багажа, вы можете прибыть в комнату невостребованного багажа международных линий аэропорта "Внуково", которая работает в круглосуточном режиме, и получить свой багаж лично", - добавили в авиагавани.
При себе необходимо иметь заграничный паспорт, посадочный талон и багажную бирку.
ЭкономикаТУРЦИЯБизнесРОССИЯаэропорт Внуково
 
 
