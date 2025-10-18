Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
18.10.2025
Володин опубликовал опрос о маркировке контента, созданного ИИ
Володин опубликовал опрос о маркировке контента, созданного ИИ - 18.10.2025, ПРАЙМ
Володин опубликовал опрос о маркировке контента, созданного ИИ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max запустил опрос о необходимости маркировки контента, созданного искусственным интеллектом. | 18.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max запустил опрос о необходимости маркировки контента, созданного искусственным интеллектом. "Уже сейчас поступает много обращений об активном применении ИИ при создании различного вида контента — фото, видео, текстов. Которые зачастую невозможно отличить от настоящих. При этом сгенерированный искусственным интеллектом продукт иногда используют в противоправных целях, а также для введения в заблуждение людей. Встает вопрос о маркировке контента, созданного ИИ. Предлагаю его обсудить. Как вы считаете?", - написал Володин. Он отметил, что сегодня использование искусственного интеллекта популярно не только у школьников при выполнении домашнего задания. По его словам, к нему стали прибегать даже в тех сферах, где его применение по сути своей недопустимо, например, при вынесении судебных решений. Володин напомнил, что Госдума планирует посвятить теме искусственного интеллекта большие парламентские слушания, которые пройдут в конце 2025 года. В настоящий момент подавляющее большинство участников опроса поддержало вариант "ввести маркировку".
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848430607_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_50885f8c712dc2fffa0d8daeff4df491.jpg
13:11 18.10.2025
 
Володин опубликовал опрос о маркировке контента, созданного ИИ

Председатель Госдумы Володин опубликовал опрос о маркировке контента, созданного ИИ

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max запустил опрос о необходимости маркировки контента, созданного искусственным интеллектом.
"Уже сейчас поступает много обращений об активном применении ИИ при создании различного вида контента — фото, видео, текстов. Которые зачастую невозможно отличить от настоящих. При этом сгенерированный искусственным интеллектом продукт иногда используют в противоправных целях, а также для введения в заблуждение людей. Встает вопрос о маркировке контента, созданного ИИ. Предлагаю его обсудить. Как вы считаете?", - написал Володин.
Он отметил, что сегодня использование искусственного интеллекта популярно не только у школьников при выполнении домашнего задания. По его словам, к нему стали прибегать даже в тех сферах, где его применение по сути своей недопустимо, например, при вынесении судебных решений.
Володин напомнил, что Госдума планирует посвятить теме искусственного интеллекта большие парламентские слушания, которые пройдут в конце 2025 года.
В настоящий момент подавляющее большинство участников опроса поддержало вариант "ввести маркировку".
