Володин опубликовал опрос о маркировке контента, созданного ИИ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max запустил опрос о необходимости маркировки контента, созданного искусственным интеллектом. | 18.10.2025

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max запустил опрос о необходимости маркировки контента, созданного искусственным интеллектом. "Уже сейчас поступает много обращений об активном применении ИИ при создании различного вида контента — фото, видео, текстов. Которые зачастую невозможно отличить от настоящих. При этом сгенерированный искусственным интеллектом продукт иногда используют в противоправных целях, а также для введения в заблуждение людей. Встает вопрос о маркировке контента, созданного ИИ. Предлагаю его обсудить. Как вы считаете?", - написал Володин. Он отметил, что сегодня использование искусственного интеллекта популярно не только у школьников при выполнении домашнего задания. По его словам, к нему стали прибегать даже в тех сферах, где его применение по сути своей недопустимо, например, при вынесении судебных решений. Володин напомнил, что Госдума планирует посвятить теме искусственного интеллекта большие парламентские слушания, которые пройдут в конце 2025 года. В настоящий момент подавляющее большинство участников опроса поддержало вариант "ввести маркировку".

