ВС России создали зону, где "сжигают все, что шевелится"

https://1prime.ru/20251018/vs-863658495.html
2025-10-18T05:01+0300
2025-10-18T05:01+0300
КУРСК, 18 окт - ПРАЙМ. Бойцы спецназа "Ахмат" на линии боевого соприкосновения в Сумской области создали зону, где артударами и БПЛА "сжигают все, что шевелится", рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Ранее Алаудинов заявил РИА Новости, что общие потери ВСУ по всей линии фронта могут достигать 2 миллионов человек. "В зоне ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.), на участке 10-15 километров, уже техника противника почти не ездит. Потому что мы сжигаем всё, что там шевелится. Ну некие попытки продвижения, они у них есть, в то же самое время хочу отметить, что результат эффективность, наверное, подразделений ВСУ Украины, она очень низкая. На данном этапе, я так полагаю, что, действительно, они понесли ощутимые потери уже по всей линии боевого соприкосновения", - пояснил командир. По словам Алаудинова, в последнее время бойцы спецназа "Ахмат" также уничтожили большое количество украинских расчётов БПЛА на данном участке фронта. Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной. На данный момент силы ВС РФ работают над созданием буферной зоны в Сумской области.
КУРСК, 18 окт - ПРАЙМ. Бойцы спецназа "Ахмат" на линии боевого соприкосновения в Сумской области создали зону, где артударами и БПЛА "сжигают все, что шевелится", рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Ранее Алаудинов заявил РИА Новости, что общие потери ВСУ по всей линии фронта могут достигать 2 миллионов человек.
"В зоне ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.), на участке 10-15 километров, уже техника противника почти не ездит. Потому что мы сжигаем всё, что там шевелится. Ну некие попытки продвижения, они у них есть, в то же самое время хочу отметить, что результат эффективность, наверное, подразделений ВСУ Украины, она очень низкая. На данном этапе, я так полагаю, что, действительно, они понесли ощутимые потери уже по всей линии боевого соприкосновения", - пояснил командир.
По словам Алаудинова, в последнее время бойцы спецназа "Ахмат" также уничтожили большое количество украинских расчётов БПЛА на данном участке фронта.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной. На данный момент силы ВС РФ работают над созданием буферной зоны в Сумской области.
 
