Pais: возможную встречу Путина и Трампа в Будапеште называют в ЕС кошмаром - 18.10.2025
Политика
Pais: возможную встречу Путина и Трампа в Будапеште называют в ЕС кошмаром
2025-10-18T13:45+0300
2025-10-18T13:46+0300
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Возможную встречу президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште в ЕС называют "политическим кошмаром", пишет испанская газета Pais со ссылкой на источник. "Перед микрофонами в Брюсселе утверждают, что встреча Трампа и Путина будет полезной, если она поможет добиться прогресса... В частном порядке несколько источников говорят о "политическом кошмаре", - говорится в публикации. Как отмечает издание, проведение встречи ставит остальных европейских лидеров, высшее руководство ЕС и НАТО в неловкое положение. Вечером 16 октября Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею. Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась с вечера четверга.
13:45 18.10.2025 (обновлено: 13:46 18.10.2025)
 
Pais: возможную встречу Путина и Трампа в Будапеште называют в ЕС кошмаром

Pais: возможную встречу Путина и Трампа в Будапеште в ЕС называют политическим кошмаром

© РИА Новости . POOLВладимир Путин и президент США Дональд Трамп
Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Возможную встречу президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште в ЕС называют "политическим кошмаром", пишет испанская газета Pais со ссылкой на источник.
"Перед микрофонами в Брюсселе утверждают, что встреча Трампа и Путина будет полезной, если она поможет добиться прогресса... В частном порядке несколько источников говорят о "политическом кошмаре", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, проведение встречи ставит остальных европейских лидеров, высшее руководство ЕС и НАТО в неловкое положение.
Вечером 16 октября Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.
Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась с вечера четверга.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
В США раскрыли, что для Зеленского значит новая встреча Путина и Трампа
Заголовок открываемого материала