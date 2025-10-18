https://1prime.ru/20251018/vstrecha-863664297.html

Pais: возможную встречу Путина и Трампа в Будапеште называют в ЕС кошмаром

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Возможную встречу президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште в ЕС называют "политическим кошмаром", пишет испанская газета Pais со ссылкой на источник. "Перед микрофонами в Брюсселе утверждают, что встреча Трампа и Путина будет полезной, если она поможет добиться прогресса... В частном порядке несколько источников говорят о "политическом кошмаре", - говорится в публикации. Как отмечает издание, проведение встречи ставит остальных европейских лидеров, высшее руководство ЕС и НАТО в неловкое положение. Вечером 16 октября Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею. Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась с вечера четверга.

