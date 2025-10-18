https://1prime.ru/20251018/vsu--863664607.html
При обстреле ВСУ в Белгородской области пострадала женщина
При обстреле ВСУ в Белгородской области пострадала женщина - 18.10.2025, ПРАЙМ
При обстреле ВСУ в Белгородской области пострадала женщина
Женщина получила тяжелые ранения в селе Лозовое Белгородского района в результате прилёта снаряда ВСУ на территорию частного домовладения, сообщил губернатор... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T13:51+0300
2025-10-18T13:51+0300
2025-10-18T13:51+0300
происшествия
белгородская область
всу
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112285_0:31:3530:2017_1920x0_80_0_0_f0b293790c00e746d14d18222bf6268f.jpg
БЕЛГОРОД, 18 окт - ПРАЙМ. Женщина получила тяжелые ранения в селе Лозовое Белгородского района в результате прилёта снаряда ВСУ на территорию частного домовладения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе в результате обстрела ранен мирный житель. В селе Лозовое в результате прилёта боеприпаса на территорию частного домовладения ранена женщина. Местные жители вывезли пострадавшую в тяжёлом состоянии и передали бригаде скорой помощи. У неё минно-взрывная травма, сквозные осколочные ранения бёдер и ранение руки. Бригадой СМП она доставлена в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в отделении реанимации медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.
https://1prime.ru/20251017/krym-863616850.html
белгородская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112285_400:0:3131:2048_1920x0_80_0_0_ad78a6164a11dcaf25e2d454be981f05.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, всу, общество
Происшествия, Белгородская область, ВСУ, Общество
При обстреле ВСУ в Белгородской области пострадала женщина
Женщина получила тяжелые ранения под Белгородом в результате обстрела ВСУ