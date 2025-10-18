При обстреле ВСУ в Белгородской области пострадала женщина

https://1prime.ru/20251018/vsu--863664607.html

БЕЛГОРОД, 18 окт - ПРАЙМ. Женщина получила тяжелые ранения в селе Лозовое Белгородского района в результате прилёта снаряда ВСУ на территорию частного домовладения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе в результате обстрела ранен мирный житель. В селе Лозовое в результате прилёта боеприпаса на территорию частного домовладения ранена женщина. Местные жители вывезли пострадавшую в тяжёлом состоянии и передали бригаде скорой помощи. У неё минно-взрывная травма, сквозные осколочные ранения бёдер и ранение руки. Бригадой СМП она доставлена в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в отделении реанимации медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

