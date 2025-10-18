Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
При обстреле ВСУ в Белгородской области пострадала женщина - 18.10.2025
При обстреле ВСУ в Белгородской области пострадала женщина
Женщина получила тяжелые ранения в селе Лозовое Белгородского района в результате прилёта снаряда ВСУ на территорию частного домовладения, сообщил губернатор... | 18.10.2025, ПРАЙМ
происшествия
белгородская область
всу
общество
БЕЛГОРОД, 18 окт - ПРАЙМ. Женщина получила тяжелые ранения в селе Лозовое Белгородского района в результате прилёта снаряда ВСУ на территорию частного домовладения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе в результате обстрела ранен мирный житель. В селе Лозовое в результате прилёта боеприпаса на территорию частного домовладения ранена женщина. Местные жители вывезли пострадавшую в тяжёлом состоянии и передали бригаде скорой помощи. У неё минно-взрывная травма, сквозные осколочные ранения бёдер и ранение руки. Бригадой СМП она доставлена в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в отделении реанимации медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.
белгородская область
белгородская область, всу, общество
Происшествия, Белгородская область, ВСУ, Общество
13:51 18.10.2025
 
При обстреле ВСУ в Белгородской области пострадала женщина

Женщина получила тяжелые ранения под Белгородом в результате обстрела ВСУ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
БЕЛГОРОД, 18 окт - ПРАЙМ. Женщина получила тяжелые ранения в селе Лозовое Белгородского района в результате прилёта снаряда ВСУ на территорию частного домовладения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе в результате обстрела ранен мирный житель. В селе Лозовое в результате прилёта боеприпаса на территорию частного домовладения ранена женщина. Местные жители вывезли пострадавшую в тяжёлом состоянии и передали бригаде скорой помощи. У неё минно-взрывная травма, сквозные осколочные ранения бёдер и ранение руки. Бригадой СМП она доставлена в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в отделении реанимации медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.
Происшествия Белгородская область ВСУ Общество
 
 
