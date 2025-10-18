https://1prime.ru/20251018/vsu-863659090.html

2025-10-18T06:32+0300

КУРСК, 18 окт - ПРАЙМ. ВСУ ежедневно несут большие потери в Сумской области, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Ранее Алаудинов заявил РИА Новости, что общие потери ВСУ по всей линии фронта могут достигать 2 миллионов человек. "Мы все время уничтожаем противника, выбиваем его опорники (опорные пункты – ред.) … Активная работа идет ежедневно без остановки ... В то же самое время опять же очень большие потери у противника ежедневно", - заявил Алаудинов. Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной. На данный момент силы ВС РФ работают над созданием буферной зоны в Сумской области.

