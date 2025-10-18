https://1prime.ru/20251018/vzryv-863661502.html
При взрыве на заводе в Стерлитамаке погибли три человека
При взрыве на заводе в Стерлитамаке погибли три человека - 18.10.2025, ПРАЙМ
При взрыве на заводе в Стерлитамаке погибли три человека
Три человека погибли при взрыве на заводе в Стерлитамаке, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своём Telegram-канале. | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T09:26+0300
2025-10-18T09:26+0300
2025-10-18T09:26+0300
происшествия
башкирия
радий хабиров
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112285_0:31:3530:2017_1920x0_80_0_0_f0b293790c00e746d14d18222bf6268f.jpg
УФА, 18 окт - ПРАЙМ. Три человека погибли при взрыве на заводе в Стерлитамаке, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своём Telegram-канале. "Стерлитамакский "Авангард", где накануне произошла серьезная чрезвычайная ситуация, – предприятие с особыми условиями труда. Оно имеет дело со взрывчатыми веществами. В результате достаточно сильного взрыва одно из зданий разрушено", - написал Хабиров. "Самое главное – это, конечно, люди. К сожалению, трое человек погибли, все женщины", - сообщил глава региона.
https://1prime.ru/20251011/makhachkala-863415603.html
башкирия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112285_400:0:3131:2048_1920x0_80_0_0_ad78a6164a11dcaf25e2d454be981f05.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
башкирия, радий хабиров, общество
Происшествия, БАШКИРИЯ, Радий Хабиров, Общество
При взрыве на заводе в Стерлитамаке погибли три человека
Три человека погибли при взрыве на заводе в Стерлитамаке