https://1prime.ru/20251018/vzryv-863661502.html

При взрыве на заводе в Стерлитамаке погибли три человека

При взрыве на заводе в Стерлитамаке погибли три человека - 18.10.2025, ПРАЙМ

При взрыве на заводе в Стерлитамаке погибли три человека

Три человека погибли при взрыве на заводе в Стерлитамаке, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своём Telegram-канале. | 18.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-18T09:26+0300

2025-10-18T09:26+0300

2025-10-18T09:26+0300

происшествия

башкирия

радий хабиров

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112285_0:31:3530:2017_1920x0_80_0_0_f0b293790c00e746d14d18222bf6268f.jpg

УФА, 18 окт - ПРАЙМ. Три человека погибли при взрыве на заводе в Стерлитамаке, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своём Telegram-канале. "Стерлитамакский "Авангард", где накануне произошла серьезная чрезвычайная ситуация, – предприятие с особыми условиями труда. Оно имеет дело со взрывчатыми веществами. В результате достаточно сильного взрыва одно из зданий разрушено", - написал Хабиров. "Самое главное – это, конечно, люди. К сожалению, трое человек погибли, все женщины", - сообщил глава региона.

https://1prime.ru/20251011/makhachkala-863415603.html

башкирия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

башкирия, радий хабиров, общество