Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
При взрыве на заводе в Стерлитамаке погибли три человека - 18.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251018/vzryv-863661502.html
При взрыве на заводе в Стерлитамаке погибли три человека
При взрыве на заводе в Стерлитамаке погибли три человека - 18.10.2025, ПРАЙМ
При взрыве на заводе в Стерлитамаке погибли три человека
Три человека погибли при взрыве на заводе в Стерлитамаке, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своём Telegram-канале. | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T09:26+0300
2025-10-18T09:26+0300
происшествия
башкирия
радий хабиров
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112285_0:31:3530:2017_1920x0_80_0_0_f0b293790c00e746d14d18222bf6268f.jpg
УФА, 18 окт - ПРАЙМ. Три человека погибли при взрыве на заводе в Стерлитамаке, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своём Telegram-канале. "Стерлитамакский "Авангард", где накануне произошла серьезная чрезвычайная ситуация, – предприятие с особыми условиями труда. Оно имеет дело со взрывчатыми веществами. В результате достаточно сильного взрыва одно из зданий разрушено", - написал Хабиров. "Самое главное – это, конечно, люди. К сожалению, трое человек погибли, все женщины", - сообщил глава региона.
https://1prime.ru/20251011/makhachkala-863415603.html
башкирия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112285_400:0:3131:2048_1920x0_80_0_0_ad78a6164a11dcaf25e2d454be981f05.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
башкирия, радий хабиров, общество
Происшествия, БАШКИРИЯ, Радий Хабиров, Общество
09:26 18.10.2025
 
При взрыве на заводе в Стерлитамаке погибли три человека

Три человека погибли при взрыве на заводе в Стерлитамаке

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
УФА, 18 окт - ПРАЙМ. Три человека погибли при взрыве на заводе в Стерлитамаке, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своём Telegram-канале.
"Стерлитамакский "Авангард", где накануне произошла серьезная чрезвычайная ситуация, – предприятие с особыми условиями труда. Оно имеет дело со взрывчатыми веществами. В результате достаточно сильного взрыва одно из зданий разрушено", - написал Хабиров.
"Самое главное – это, конечно, люди. К сожалению, трое человек погибли, все женщины", - сообщил глава региона.
Автомобиль скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
В Махачкале при взрыве газа пострадали два человека
11 октября, 20:03
 
ПроисшествияБАШКИРИЯРадий ХабировОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала