Юрист назвала причины отказа в получении наследства по завещанию

2025-10-18T02:02+0300

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Даже если вы указаны в завещании как наследник, существуют обстоятельства, которые могут лишить вас права на наследство, рассказала агентству “Прайм” партнер, руководитель практики частных клиентов Юридической компании "Митра" Алина Лактионова.Наиболее распространенная ситуация, когда в день Х наследники узнают о воли умершего и считают его решение несправедливым. Чаще всего в таком случае они пытаются оспорить завещание в судебном порядке по таким основаниям как:“Именно поэтому при составлении завещания, особенно пожилыми людьми целесообразно заранее получить медицинское заключение о психическом состоянии завещателя и провести процедуру с видеофиксацией, что значительно снизит риски последующего оспаривания”, - советует Лактионова.Российское законодательство строго регламентирует процедуру составления завещания. Важное правило: лица, в пользу которых составляется завещание, не должны присутствовать при его составлении или удостоверении. Нарушение этого требования — основание для признания документа недействительным. Пример: нотариус выезжает на дом к лежачему больному, а потенциальные наследники находятся в той же комнате — завещание может быть оспорено и признано недействительным, рассказала юрист.Кроме того, стоит помнить, что по российскому закону наследство необходимо принять в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Если этот срок пропущен, право на наследство может быть утрачено. Восстановление пропущенного срока возможно только через суд и требует доказательства уважительности причин.Такие обстоятельства, как проживание в другой стране или отсутствие общения с наследодателем, судебная практика обычно не признает уважительными причинами, указала Лактионова.“И конечно же, не стоит забывать, что даже при наличии завещания закон защищает права так называемых "обязательных наследников" — несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, супруга и родителей наследодателя. Им в любом случае полагается не менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону. Это может привести к уменьшению доли, указанной для вас в завещании”, - заключила она.

