На Белорусском вокзале произошло задымление
2025-10-18T15:31+0300
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Задымление произошло на Белорусском вокзале в Москве под платформой №5, с которой поезда МЦД-1 отправляются в сторону Лобни, пострадавших нет, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). "В 13.34 мск на Белорусском вокзале произошло задымление под платформой №5, с которой поезда МЦД-1 отправляются в сторону Лобни. На место был оперативно вызван городской пожарный расчет. В 14.00 мск задымление ликвидировано", - говорится в сообщении. Отмечается, что никто не пострадал, причины произошедшего устанавливаются. Кроме того, на время работы пожарных доступ пассажиров на платформу был ограничен. В пути были незначительно задержаны несколько поездов в сторону Лобни.
