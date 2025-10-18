https://1prime.ru/20251018/zadymlenie--863666193.html

На Белорусском вокзале произошло задымление

На Белорусском вокзале произошло задымление

происшествия

ржд

лобня

москва

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Задымление произошло на Белорусском вокзале в Москве под платформой №5, с которой поезда МЦД-1 отправляются в сторону Лобни, пострадавших нет, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). "В 13.34 мск на Белорусском вокзале произошло задымление под платформой №5, с которой поезда МЦД-1 отправляются в сторону Лобни. На место был оперативно вызван городской пожарный расчет. В 14.00 мск задымление ликвидировано", - говорится в сообщении. Отмечается, что никто не пострадал, причины произошедшего устанавливаются. Кроме того, на время работы пожарных доступ пассажиров на платформу был ограничен. В пути были незначительно задержаны несколько поездов в сторону Лобни.

