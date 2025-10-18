Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Белорусском вокзале произошло задымление - 18.10.2025
На Белорусском вокзале произошло задымление
На Белорусском вокзале произошло задымление
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Задымление произошло на Белорусском вокзале в Москве под платформой №5, с которой поезда МЦД-1 отправляются в сторону Лобни, пострадавших нет, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). "В 13.34 мск на Белорусском вокзале произошло задымление под платформой №5, с которой поезда МЦД-1 отправляются в сторону Лобни. На место был оперативно вызван городской пожарный расчет. В 14.00 мск задымление ликвидировано", - говорится в сообщении. Отмечается, что никто не пострадал, причины произошедшего устанавливаются. Кроме того, на время работы пожарных доступ пассажиров на платформу был ограничен. В пути были незначительно задержаны несколько поездов в сторону Лобни.
На Белорусском вокзале произошло задымление

Задымление произошло на Белорусском вокзале в Москве, пострадавших нет

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Белорусский вокзал в Москве
Белорусский вокзал в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Задымление произошло на Белорусском вокзале в Москве под платформой №5, с которой поезда МЦД-1 отправляются в сторону Лобни, пострадавших нет, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
"В 13.34 мск на Белорусском вокзале произошло задымление под платформой №5, с которой поезда МЦД-1 отправляются в сторону Лобни. На место был оперативно вызван городской пожарный расчет. В 14.00 мск задымление ликвидировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что никто не пострадал, причины произошедшего устанавливаются.
Кроме того, на время работы пожарных доступ пассажиров на платформу был ограничен. В пути были незначительно задержаны несколько поездов в сторону Лобни.
Заголовок открываемого материала