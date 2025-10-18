https://1prime.ru/20251018/zaes--863663376.html

Гросси заявил о начале ремонта поврежденных ЛЭП на ЗАЭС

Гросси заявил о начале ремонта поврежденных ЛЭП на ЗАЭС - 18.10.2025, ПРАЙМ

Гросси заявил о начале ремонта поврежденных ЛЭП на ЗАЭС

Работы по ремонту поврежденных линий внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС начались после установления локальных зон прекращения огня, сообщил гендиректор... | 18.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-18T12:42+0300

2025-10-18T12:42+0300

2025-10-18T12:42+0300

энергетика

запорожская аэс

всу

магатэ

рафаэль гросси

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849710876_0:123:3205:1926_1920x0_80_0_0_91ff19d9c3aeb11cc5150811125bb3e7.jpg

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Работы по ремонту поврежденных линий внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС начались после установления локальных зон прекращения огня, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Начались работы по ремонту поврежденных линий внешнего энергоснабжения ЗАЭС после четырехнедельного отключения. Установление локальных зон прекращения огня позволило продолжить работы, сообщил генеральный директор Рафаэль Гросси", - сообщает МАГАТЭ в соцсети X. Отмечается, что восстановление внешнего электроснабжения имеет решающее значение для ядерной безопасности. "Обе стороны конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ, чтобы обеспечить выполнение комплексного плана ремонта", - сообщили в агентстве. На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи "Днепровская". Сообщалось, что станция находится на собственном энергообеспечении, дизель-генераторы для электроснабжения системы охлаждения реакторов включились вовремя. Пресс-служба ЗАЭС подчеркивала, что все системы, обеспечивающие жизнедеятельность станции, после перехода на питание за счет резервных дизель-генераторов работают штатно, запасов дизельного топлива достаточно, радиационная обстановка в норме.

https://1prime.ru/20251001/zelenskiy-863029232.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запорожская аэс, всу, магатэ, рафаэль гросси