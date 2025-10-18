Гросси заявил о начале ремонта поврежденных ЛЭП на ЗАЭС
Гросси: на ЗАЭС начали ремонтировать поврежденные линии внешнего энергоснабжения
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Работы по ремонту поврежденных линий внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС начались после установления локальных зон прекращения огня, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Начались работы по ремонту поврежденных линий внешнего энергоснабжения ЗАЭС после четырехнедельного отключения. Установление локальных зон прекращения огня позволило продолжить работы, сообщил генеральный директор Рафаэль Гросси", - сообщает МАГАТЭ в соцсети X.
Отмечается, что восстановление внешнего электроснабжения имеет решающее значение для ядерной безопасности.
"Обе стороны конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ, чтобы обеспечить выполнение комплексного плана ремонта", - сообщили в агентстве.
На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи "Днепровская". Сообщалось, что станция находится на собственном энергообеспечении, дизель-генераторы для электроснабжения системы охлаждения реакторов включились вовремя. Пресс-служба ЗАЭС подчеркивала, что все системы, обеспечивающие жизнедеятельность станции, после перехода на питание за счет резервных дизель-генераторов работают штатно, запасов дизельного топлива достаточно, радиационная обстановка в норме.