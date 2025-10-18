Зеленский четыре раза поблагодарил Трампа

https://1prime.ru/20251018/zelenskij-863655394.html

ВАШИНГТОН, 18 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский четыре раза поблагодарил президента США Дональда Трампа в ходе их встречи в Белом доме в пятницу, следует из трансляции встречи, опубликованной на YouTube-канале Белого дома. В начале встречи Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение, также поздравив президента с разрешением ситуации с военными действиями в секторе Газа. Второй раз Зеленский поблагодарил Трампа за то, что после телефонного разговора, проведенного с ним, он смог встретиться с представителями крупных энергетических компаний США, которые готовы помочь Украине. Зеленский добавил, что "благодаря команде" американского лидера у украинской делегации также была возможность встретиться с представителями американских военных компаний, с которыми они обсудили обеспечение воздушной обороны Украины. В конце своей речи длительностью примерно в две минуты Зеленский еще два раза сказал "спасибо" Трампу. В августе издание Wall Street Journal заявляло, что Владимир Зеленский более 10 раз поблагодарил президента США Дональда Трампа во время их публичной встречи в Белом доме. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.

