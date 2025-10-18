Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский перешел на английский после переговоров с Трампом
Владимир Зеленский начал свое выступление перед журналистами по итогам переговоров с американским президентом Дональдом Трампом на украинском языке, но потом... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T01:12+0300
2025-10-18T01:12+0300
экономика
общество
мировая экономика
рф
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
ВАШИНГТОН, 18 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский начал свое выступление перед журналистами по итогам переговоров с американским президентом Дональдом Трампом на украинском языке, но потом поспешил перейти на английский, оправдываясь, что "забыл, что находится в США". Сначала Зеленский на украинском сказал, что хотел бы поблагодарить Трампа. Однако в середине своей речи он перешел на английский, извинившись перед журналистами. "Простите... я забыл, что я в Соединенных Штатах", - сказал Зеленский. Трамп встретился с Зеленским в Белом доме в пятницу после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным днем ранее.
01:12 18.10.2025
 
ВАШИНГТОН, 18 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский начал свое выступление перед журналистами по итогам переговоров с американским президентом Дональдом Трампом на украинском языке, но потом поспешил перейти на английский, оправдываясь, что "забыл, что находится в США".
Сначала Зеленский на украинском сказал, что хотел бы поблагодарить Трампа. Однако в середине своей речи он перешел на английский, извинившись перед журналистами.
"Простите... я забыл, что я в Соединенных Штатах", - сказал Зеленский.
Трамп встретился с Зеленским в Белом доме в пятницу после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным днем ранее.
 
