Зеленский перешел на английский после переговоров с Трампом
Зеленский перешел на английский после переговоров с Трампом - 18.10.2025, ПРАЙМ
Зеленский перешел на английский после переговоров с Трампом
Владимир Зеленский начал свое выступление перед журналистами по итогам переговоров с американским президентом Дональдом Трампом на украинском языке, но потом... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T01:12+0300
2025-10-18T01:12+0300
2025-10-18T01:12+0300
ВАШИНГТОН, 18 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский начал свое выступление перед журналистами по итогам переговоров с американским президентом Дональдом Трампом на украинском языке, но потом поспешил перейти на английский, оправдываясь, что "забыл, что находится в США".
Сначала Зеленский на украинском сказал, что хотел бы поблагодарить Трампа. Однако в середине своей речи он перешел на английский, извинившись перед журналистами.
"Простите... я забыл, что я в Соединенных Штатах", - сказал Зеленский.
Трамп встретился с Зеленским в Белом доме в пятницу после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным днем ранее.
Зеленский перешел на английский после переговоров с Трампом
Зеленский перешел на английский после переговоров с Трампом
ВАШИНГТОН, 18 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский начал свое выступление перед журналистами по итогам переговоров с американским президентом Дональдом Трампом на украинском языке, но потом поспешил перейти на английский, оправдываясь, что "забыл, что находится в США".
Сначала Зеленский на украинском сказал, что хотел бы поблагодарить Трампа. Однако в середине своей речи он перешел на английский, извинившись перед журналистами.
"Простите... я забыл, что я в Соединенных Штатах", - сказал Зеленский.
Трамп встретился с Зеленским в Белом доме в пятницу после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным днем ранее.