Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский назвал территориальный вопрос "очень чувствительным" - 18.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251018/zelenskij-863655991.html
Зеленский назвал территориальный вопрос "очень чувствительным"
Зеленский назвал территориальный вопрос "очень чувствительным" - 18.10.2025, ПРАЙМ
Зеленский назвал территориальный вопрос "очень чувствительным"
Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом признал, что предметом переговоров по украинскому урегулированию будут территории, которые... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T01:51+0300
2025-10-18T01:51+0300
экономика
общество
мировая экономика
киев
рф
сша
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863655991.jpg?1760741503
ВАШИНГТОН, 18 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом признал, что предметом переговоров по украинскому урегулированию будут территории, которые Киев считает своими, он назвал этот вопрос чувствительным. "Самые сложные вопросы в любых переговорах, в любом формате переговоров будут территориальные. Это печально, но это (будет касаться – ред.) территории Украины", - заявил Зеленский журналистам после встречи с Трампом в Белом доме. Он назвал территориальный вопрос "очень чувствительным". При этом Зеленский заявил, что Киев хотел бы, чтобы силы сторон остановились на занимаемых сейчас позициях. "Нам нужно остановиться там, где мы находимся, это важно, а затем поговорить", - добавил он. Зеленский ранее, перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, объявил, что не пойдет на территориальные уступки. Но в конце августа он признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: украинские войска должны быть выведены с территории новых регионов России, кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, необходимо признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции, и обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан. Также Путин упомянул и отмену санкций против РФ.
киев
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, киев, рф, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, нато
Экономика, Общество , Мировая экономика, Киев, РФ, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО
01:51 18.10.2025
 
Зеленский назвал территориальный вопрос "очень чувствительным"

Зеленский назвал территориальный вопрос очень чувствительным

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 18 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом признал, что предметом переговоров по украинскому урегулированию будут территории, которые Киев считает своими, он назвал этот вопрос чувствительным.
"Самые сложные вопросы в любых переговорах, в любом формате переговоров будут территориальные. Это печально, но это (будет касаться – ред.) территории Украины", - заявил Зеленский журналистам после встречи с Трампом в Белом доме. Он назвал территориальный вопрос "очень чувствительным".
При этом Зеленский заявил, что Киев хотел бы, чтобы силы сторон остановились на занимаемых сейчас позициях.
"Нам нужно остановиться там, где мы находимся, это важно, а затем поговорить", - добавил он.
Зеленский ранее, перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, объявил, что не пойдет на территориальные уступки. Но в конце августа он признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории.
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: украинские войска должны быть выведены с территории новых регионов России, кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, необходимо признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции, и обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан. Также Путин упомянул и отмену санкций против РФ.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаКиевРФСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала