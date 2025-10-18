https://1prime.ru/20251018/zelenskij-863655991.html

Зеленский назвал территориальный вопрос "очень чувствительным"

18.10.2025

ВАШИНГТОН, 18 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом признал, что предметом переговоров по украинскому урегулированию будут территории, которые Киев считает своими, он назвал этот вопрос чувствительным. "Самые сложные вопросы в любых переговорах, в любом формате переговоров будут территориальные. Это печально, но это (будет касаться – ред.) территории Украины", - заявил Зеленский журналистам после встречи с Трампом в Белом доме. Он назвал территориальный вопрос "очень чувствительным". При этом Зеленский заявил, что Киев хотел бы, чтобы силы сторон остановились на занимаемых сейчас позициях. "Нам нужно остановиться там, где мы находимся, это важно, а затем поговорить", - добавил он. Зеленский ранее, перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, объявил, что не пойдет на территориальные уступки. Но в конце августа он признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: украинские войска должны быть выведены с территории новых регионов России, кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, необходимо признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции, и обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан. Также Путин упомянул и отмену санкций против РФ.

2025

