Эксперт рассказала, почему Зеленский подобострастен к Трампу
Эксперт рассказала, почему Зеленский подобострастен к Трампу
ВАШИНГТОН, 18 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский демонстрировал подобострастное отношению к президенту США Дональду Трампу в ходе их встречи в Белом доме, так как понимал, что без этого ему ничего не добиться, заявила РИА Новости одна из ведущих в мире специалистов по языку тела, аналитик Трейси Браун.
"Мне кажется, Зеленский с самого начала понимал, что ему придётся заискивать перед Трампом, чтобы чего-то добиться... Не могу точно сказать, был ли он нервным или нет, но он явно ставит Трампа выше себя", - сказала Браун, отвечая на вопрос о том, что говорит язык тела об отношениях между Трампом и Зеленским.
При этом эксперт отметила отсутствие телодвижений у Трампа и его команды в ходе встречи, объяснив, что это признак уверенности, и связав это с недавним прекращением огня в секторе Газа.
"Лишь когда зашла речь о (президенте России Владимире - ред.) Путине и возникла неопределённость, Трамп оживился. Он сделал свой "жест аккордеона". Так он обычно показывает, как превращает большие проблемы в маленькие и управляемые", - добавила Браун.
В пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом Доме.
В четверг американский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Эксперт рассказала, почему Зеленский подобострастен к Трампу
Аналитик Браун: Зеленский демонстрировал подобострастное отношение к Трампу
