На Западе рассказали об очередном унижении Зеленского - 18.10.2025
На Западе рассказали об очередном унижении Зеленского
Факт договоренности между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о встрече в одной из стран Европейского союза стал новым унижением... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T01:12+0300
2025-10-18T01:12+0300
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Факт договоренности между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о встрече в одной из стран Европейского союза стал новым унижением Владимира Зеленского и его сторонников в ЕС, отметил в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз."Зеленский узнал о двухчасовом разговоре между президентами Путиным и Трампом во время полета из Польши в Вашингтон. Он также узнал, что президенты Путин и Трамп встретятся на территории ЕС, без него. Это еще одно огромное унижение для актера-диктатора и его сторонников из ЕС", — написал журналист.Накануне в Вашингтоне прошла встреча Трамп и Зеленского. В ходе беседы президент США посоветовал лидеру киевского режима заключить договоренность с Россией для завершения конфликта.В четверг состоялся самый длинный телефонный разговор Путина и Трампа в ходе второго срока президентства Трампа — он длился два с половиной часа.Согласно заявлению помощника президента России Юрия Ушакова, они обсудили вероятный новый саммит, проведение которого, вероятно, запланировано в Будапеште. Конкретные сроки будут определены в ходе переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госекретаря Марко Рубио.Особое внимание во время разговора было уделено украинскому кризису. Путин подтвердил намерения России следовать дипломатическому пути для его разрешения и дал развернутую оценку текущей ситуации.
