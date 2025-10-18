Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США раскрыли, что для Зеленского значит новая встреча Путина и Трампа - 18.10.2025
В США раскрыли, что для Зеленского значит новая встреча Путина и Трампа
В США раскрыли, что для Зеленского значит новая встреча Путина и Трампа - 18.10.2025, ПРАЙМ
В США раскрыли, что для Зеленского значит новая встреча Путина и Трампа
Информация о планируемой встрече глав США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в венгерской столице произвела эффект разорвавшейся бомбы на Владимира... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T04:07+0300
2025-10-18T04:07+0300
сша
будапешт
киев
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Информация о планируемой встрече глав США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в венгерской столице произвела эффект разорвавшейся бомбы на Владимира Зеленского, как заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive отставной подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис.“Думаю, Путин и Трамп готовы к подписанию сделки в Будапеште. Поэтому Зеленский задается вопросом: “Что, черт возьми, тут происходит?”. Это похоже на политическое землетрясение у него под ногами, и он не знает, в каком положении в итоге окажется”, — сказал он.Эксперт также обратил внимание на усугубление позиций Зеленского в связи с нежеланием Трампа санкционировать передачу Киеву крылатых ракет Tomahawk.Ранее в четверг состоялся телефонный диалог между Путиным и Трампом. Восьмой по счету и наиболее продолжительный разговор лидеров с момента начала второго президентского срока американского руководителя занял около 2,5 часов. По информации представителя Кремля Юрия Ушакова, центральное место в беседе заняла проблематика украинского кризиса. Российский президент подтвердил приверженность Москвы дипломатическим методам разрешения конфликта и представил детальный анализ текущей обстановки.Также в ходе переговоров обсуждалась перспектива новой личной встречи, вероятной площадкой для которой выбран Будапешт. Вслед за этим премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с американским президентом, сообщив о начале активной фазы подготовки к предстоящему саммиту.
сша
будапешт
киев
сша, будапешт, киев, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
США, Будапешт, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
04:07 18.10.2025
 
В США раскрыли, что для Зеленского значит новая встреча Путина и Трампа

Дэниел Дэвис заявил, что встреча Путина и Трампа в Будапеште приводит Зеленского в шок

МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Информация о планируемой встрече глав США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в венгерской столице произвела эффект разорвавшейся бомбы на Владимира Зеленского, как заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive отставной подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис.
“Думаю, Путин и Трамп готовы к подписанию сделки в Будапеште. Поэтому Зеленский задается вопросом: “Что, черт возьми, тут происходит?”. Это похоже на политическое землетрясение у него под ногами, и он не знает, в каком положении в итоге окажется”, — сказал он.
Эксперт также обратил внимание на усугубление позиций Зеленского в связи с нежеланием Трампа санкционировать передачу Киеву крылатых ракет Tomahawk.
Ранее в четверг состоялся телефонный диалог между Путиным и Трампом. Восьмой по счету и наиболее продолжительный разговор лидеров с момента начала второго президентского срока американского руководителя занял около 2,5 часов. По информации представителя Кремля Юрия Ушакова, центральное место в беседе заняла проблематика украинского кризиса. Российский президент подтвердил приверженность Москвы дипломатическим методам разрешения конфликта и представил детальный анализ текущей обстановки.
Также в ходе переговоров обсуждалась перспектива новой личной встречи, вероятной площадкой для которой выбран Будапешт. Вслед за этим премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с американским президентом, сообщив о начале активной фазы подготовки к предстоящему саммиту.
