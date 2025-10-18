https://1prime.ru/20251018/zelenskiy-863657904.html

В США раскрыли, что для Зеленского значит новая встреча Путина и Трампа

МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Информация о планируемой встрече глав США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в венгерской столице произвела эффект разорвавшейся бомбы на Владимира Зеленского, как заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive отставной подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис.“Думаю, Путин и Трамп готовы к подписанию сделки в Будапеште. Поэтому Зеленский задается вопросом: “Что, черт возьми, тут происходит?”. Это похоже на политическое землетрясение у него под ногами, и он не знает, в каком положении в итоге окажется”, — сказал он.Эксперт также обратил внимание на усугубление позиций Зеленского в связи с нежеланием Трампа санкционировать передачу Киеву крылатых ракет Tomahawk.Ранее в четверг состоялся телефонный диалог между Путиным и Трампом. Восьмой по счету и наиболее продолжительный разговор лидеров с момента начала второго президентского срока американского руководителя занял около 2,5 часов. По информации представителя Кремля Юрия Ушакова, центральное место в беседе заняла проблематика украинского кризиса. Российский президент подтвердил приверженность Москвы дипломатическим методам разрешения конфликта и представил детальный анализ текущей обстановки.Также в ходе переговоров обсуждалась перспектива новой личной встречи, вероятной площадкой для которой выбран Будапешт. Вслед за этим премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с американским президентом, сообщив о начале активной фазы подготовки к предстоящему саммиту.

