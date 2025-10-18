https://1prime.ru/20251018/zelenskiy-863660028.html
На Западе узнали, почему американцы не встретили в аэропорту Зеленского
На Западе узнали, почему американцы не встретили в аэропорту Зеленского
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Прибывшего на встречу с президентом США Дональдом Трампом Владимира Зеленского в аэропорту Вашингтона не встретила американская делегация, отметил в социальной сети X профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Американцы в аэропорту Зеленского не встречали. Вместо этого его встретил (руководитель Офиса Зеленского Андрей. — Прим. ред.) Ермак и его собственный экипаж. Это веский признак того, что "Томагавков" не будет. США и Россия могут отступить от края пропасти ядерного Армагеддона", — написал профессор.Издание Axios, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что на состоявшейся встрече в Белом доме Трамп сообщил Зеленскому, что США в настоящий момент не планируют отправлять Киеву крылатые ракеты Tomahawk.Ране глава Белого дома в ходе беседа отметил, что поставка Tomahawk могла бы привести "ко многим плохим вещам".
