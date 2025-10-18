Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе узнали, почему американцы не встретили в аэропорту Зеленского - 18.10.2025
На Западе узнали, почему американцы не встретили в аэропорту Зеленского
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Прибывшего на встречу с президентом США Дональдом Трампом Владимира Зеленского в аэропорту Вашингтона не встретила американская делегация, отметил в социальной сети X профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Американцы в аэропорту Зеленского не встречали. Вместо этого его встретил (руководитель Офиса Зеленского Андрей. — Прим. ред.) Ермак и его собственный экипаж. Это веский признак того, что "Томагавков" не будет. США и Россия могут отступить от края пропасти ядерного Армагеддона", — написал профессор.Издание Axios, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что на состоявшейся встрече в Белом доме Трамп сообщил Зеленскому, что США в настоящий момент не планируют отправлять Киеву крылатые ракеты Tomahawk.Ране глава Белого дома в ходе беседа отметил, что поставка Tomahawk могла бы привести "ко многим плохим вещам".
07:49 18.10.2025 (обновлено: 07:54 18.10.2025)
 
На Западе узнали, почему американцы не встретили в аэропорту Зеленского

Дизен: Зеленского, прибывшего на встречу с Трампом, не встретили в аэропорту

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Прибывшего на встречу с президентом США Дональдом Трампом Владимира Зеленского в аэропорту Вашингтона не встретила американская делегация, отметил в социальной сети X профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Американцы в аэропорту Зеленского не встречали. Вместо этого его встретил (руководитель Офиса Зеленского Андрей. — Прим. ред.) Ермак и его собственный экипаж. Это веский признак того, что "Томагавков" не будет. США и Россия могут отступить от края пропасти ядерного Армагеддона", — написал профессор.
Издание Axios, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что на состоявшейся встрече в Белом доме Трамп сообщил Зеленскому, что США в настоящий момент не планируют отправлять Киеву крылатые ракеты Tomahawk.
Ране глава Белого дома в ходе беседа отметил, что поставка Tomahawk могла бы привести "ко многим плохим вещам".
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
"Хочет в бойню": в Киеве разнесли Зеленского после слов о "Томагавках"
30 сентября, 07:25
 
