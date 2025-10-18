Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли, как Трамп оборвал переговоры с Зеленским - 18.10.2025
СМИ раскрыли, как Трамп оборвал переговоры с Зеленским
Переговоры Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме закончились резко и неожиданно, пишет портал Axios. | 18.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Переговоры Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме закончились резко и неожиданно, пишет портал Axios."Думаю, мы закончили. Посмотрим, что произойдет на следующей неделе", — сказал американский президент, тем самым прекратив встречу.По данным издания, этой фразой Трамп напомнил Зеленскому о предстоящем саммите в Будапеште, где планируется встреча американского лидера с Владимиром Путиным. Участие Зеленского в этих переговорах не предусмотрено.Как отмечает портал, встреча длилась около двух с половиной часов и завершилась весьма внезапно.Переговоры проходили в Вашингтоне в пятницу. Телеканал CNN ранее сообщал, что Трамп во время "откровенного разговора" заявил Зеленскому о невозможности передачи дальнобойных ракет Украине.Портал Axios уточнил, что диалог был сложным, а президент США занял жесткую позицию. Один из собеседников издания подчеркнул, что "переговоры прошли плохо".
СМИ раскрыли, как Трамп оборвал переговоры с Зеленским

© AP Photo / Evan Vucci Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Переговоры Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме закончились резко и неожиданно, пишет портал Axios.
"Думаю, мы закончили. Посмотрим, что произойдет на следующей неделе", — сказал американский президент, тем самым прекратив встречу.
По данным издания, этой фразой Трамп напомнил Зеленскому о предстоящем саммите в Будапеште, где планируется встреча американского лидера с Владимиром Путиным. Участие Зеленского в этих переговорах не предусмотрено.
Как отмечает портал, встреча длилась около двух с половиной часов и завершилась весьма внезапно.
Переговоры проходили в Вашингтоне в пятницу. Телеканал CNN ранее сообщал, что Трамп во время "откровенного разговора" заявил Зеленскому о невозможности передачи дальнобойных ракет Украине.
Портал Axios уточнил, что диалог был сложным, а президент США занял жесткую позицию. Один из собеседников издания подчеркнул, что "переговоры прошли плохо".
