СМИ раскрыли, как Трамп оборвал переговоры с Зеленским
2025-10-18T16:07+0300
будапешт
вашингтон
украина
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
cnn
в мире
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Переговоры Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме закончились резко и неожиданно, пишет портал Axios."Думаю, мы закончили. Посмотрим, что произойдет на следующей неделе", — сказал американский президент, тем самым прекратив встречу.По данным издания, этой фразой Трамп напомнил Зеленскому о предстоящем саммите в Будапеште, где планируется встреча американского лидера с Владимиром Путиным. Участие Зеленского в этих переговорах не предусмотрено.Как отмечает портал, встреча длилась около двух с половиной часов и завершилась весьма внезапно.Переговоры проходили в Вашингтоне в пятницу. Телеканал CNN ранее сообщал, что Трамп во время "откровенного разговора" заявил Зеленскому о невозможности передачи дальнобойных ракет Украине.Портал Axios уточнил, что диалог был сложным, а президент США занял жесткую позицию. Один из собеседников издания подчеркнул, что "переговоры прошли плохо".
