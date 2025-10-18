СМИ рассказали, что Зеленский устроил перепалку с Трампом в Белом доме
Daily Mail: украинский лидер обвинил Трампа в заблуждениях о позиции России
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский позволил себе резко ответить Дональду Трампу во время обсуждения российско-украинского конфликта в Белом доме, сообщает Daily Mail.
"Зеленский выступил с резким упреком из-за оценки Дональдом Трампом украинского конфликта, настаивая на том, что "Путин не хочет мира", даже несмотря на то, что американский президент продолжал выражать уверенность в том, что начало мирных переговоров уже близко", — отмечается в материале.
Издание напомнило слова американского лидера: "Я думаю, что президент Путин хочет положить конец войне... Зеленский хочет положить этому конец. Теперь мы должны это сделать".
После этого Зеленский вступил в спор, заявив, что Украина якобы стремится к миру, а Россия, по его мнению, — нет.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала CNN, во время "прямой и честной" беседы Трамп четко дал понять украинскому лидеру, что США не намерены предоставлять Киеву дальнобойные ракеты. Телеканал добавил, что у Трампа сложилось впечатление, будто Зеленский старается не прекратить, а затянуть конфликт.
Портал Axios, в свою очередь, отметил, что переговоры были напряженными, а американский президент вел себя предельно жестко. Один из источников издания сообщил, что "они прошли плохо".