"Абсолютное отчаяние". СМИ рассказали о провале Зеленского в Белом доме
L'Antidiplomatico: после переговоров с Трампом положение Зеленского безысходное
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский вернулся на Украину с пустыми руками после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщило издание L'Antidiplomatico.
"Как и ожидалось, после телефонного разговора, который состоялся в четверг между Москвой и Вашингтоном, Зеленский оказался в ситуации абсолютного отчаяния: никаких ракет Tomahawk, другие системы вооружения тоже не дали, и вглубь России бить не разрешили", — подчеркнуло издание.
Также L'Antidiplomatico отметило, что даже единственный возможный козырь Зеленского — идея обмена ракет Tomahawk на украинские беспилотники — не принесла результата. После этого заявления Дональд Трамп осадил Зеленского, заявив, что украинские дроны — это, конечно, неплохо, но американские самолеты всё равно лучше.
Издание перечислило то, что Трамп в итоге "предоставил" Зеленскому после переговоров:
∙ дружеское похлопывание по плечу;
∙ комплимент костюму;
∙ слова сочувствия представителю страны, проходящей через тяжелые испытания.
∙ дружеское похлопывание по плечу;
∙ комплимент костюму;
∙ слова сочувствия представителю страны, проходящей через тяжелые испытания.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как передавал телеканал CNN, в ходе "прямой и откровенной" беседы американский лидер ясно дал понять украинскому президенту, что дальнобойные ракеты он не получит. Кроме того, телеканал отметил, что у Трампа сложилось впечатление: Зеленский заинтересован в продолжении конфликта, а не в его завершении.
Портал Axios, со своей стороны, сообщил, что переговоры проходили в жестком тоне и были крайне напряженными. Один из источников издания уточнил, что встреча "прошла плохо".