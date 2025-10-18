https://1prime.ru/20251018/zelenskiy-863670570.html

"Абсолютное отчаяние". СМИ рассказали о провале Зеленского в Белом доме

"Абсолютное отчаяние". СМИ рассказали о провале Зеленского в Белом доме - 18.10.2025, ПРАЙМ

"Абсолютное отчаяние". СМИ рассказали о провале Зеленского в Белом доме

Владимир Зеленский вернулся на Украину с пустыми руками после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщило издание L'Antidiplomatico.

МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский вернулся на Украину с пустыми руками после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщило издание L'Antidiplomatico."Как и ожидалось, после телефонного разговора, который состоялся в четверг между Москвой и Вашингтоном, Зеленский оказался в ситуации абсолютного отчаяния: никаких ракет Tomahawk, другие системы вооружения тоже не дали, и вглубь России бить не разрешили", — подчеркнуло издание.Также L'Antidiplomatico отметило, что даже единственный возможный козырь Зеленского — идея обмена ракет Tomahawk на украинские беспилотники — не принесла результата. После этого заявления Дональд Трамп осадил Зеленского, заявив, что украинские дроны — это, конечно, неплохо, но американские самолеты всё равно лучше.Издание перечислило то, что Трамп в итоге "предоставил" Зеленскому после переговоров:∙ дружеское похлопывание по плечу;∙ комплимент костюму;∙ слова сочувствия представителю страны, проходящей через тяжелые испытания.В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как передавал телеканал CNN, в ходе "прямой и откровенной" беседы американский лидер ясно дал понять украинскому президенту, что дальнобойные ракеты он не получит. Кроме того, телеканал отметил, что у Трампа сложилось впечатление: Зеленский заинтересован в продолжении конфликта, а не в его завершении.Портал Axios, со своей стороны, сообщил, что переговоры проходили в жестком тоне и были крайне напряженными. Один из источников издания уточнил, что встреча "прошла плохо".

