Во Франции раскрыли, как Трамп поставил Зеленского в неловкое положение - 18.10.2025
Во Франции раскрыли, как Трамп поставил Зеленского в неловкое положение
Во Франции раскрыли, как Трамп поставил Зеленского в неловкое положение - 18.10.2025, ПРАЙМ
Во Франции раскрыли, как Трамп поставил Зеленского в неловкое положение
Вопрос Дональда Трампа о строительстве тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску, стал настоящим унижением для Владимира Зеленского, заявил... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T22:54+0300
2025-10-18T22:54+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Вопрос Дональда Трампа о строительстве тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску, стал настоящим унижением для Владимира Зеленского, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Трамп вдруг обращается к Зеленскому и спрашивает его, что он думает о проекте туннеля между США и Россией! Он одобряет, Зеленский — конечно, нет", — напомнил Филиппо о произошедшем в Белом доме.По мнению политика, этот эпизод стал насмешкой Трампа над воинственной позицией Европы и самим Зеленским. Он охарактеризовал происходящее как "великую сцену".В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы американский лидер дал понять, что Киев не получит дальнобойные ракеты Tomahawk. Кроме того, журналисты отметили, что у Трампа сложилось впечатление, будто Зеленский не стремится к мирному урегулированию конфликта.Портал Axios, в свою очередь, охарактеризовал переговоры как "напряжённые" и подчеркнул, что Трамп вел себя жестко. Один из источников издания добавил, что "встреча прошла плохо"
22:54 18.10.2025
 
Во Франции раскрыли, как Трамп поставил Зеленского в неловкое положение

Флориан Филиппо: Трамп унизил Зеленского вопросом о тоннеле между Россией и Аляской

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Вопрос Дональда Трампа о строительстве тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску, стал настоящим унижением для Владимира Зеленского, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Трамп вдруг обращается к Зеленскому и спрашивает его, что он думает о проекте туннеля между США и Россией! Он одобряет, Зеленский — конечно, нет", — напомнил Филиппо о произошедшем в Белом доме.
По мнению политика, этот эпизод стал насмешкой Трампа над воинственной позицией Европы и самим Зеленским. Он охарактеризовал происходящее как "великую сцену".
В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы американский лидер дал понять, что Киев не получит дальнобойные ракеты Tomahawk. Кроме того, журналисты отметили, что у Трампа сложилось впечатление, будто Зеленский не стремится к мирному урегулированию конфликта.
Портал Axios, в свою очередь, охарактеризовал переговоры как "напряжённые" и подчеркнул, что Трамп вел себя жестко. Один из источников издания добавил, что "встреча прошла плохо"
