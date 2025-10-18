https://1prime.ru/20251018/zelenskiy-863673285.html

Во Франции раскрыли, как Трамп поставил Зеленского в неловкое положение

Во Франции раскрыли, как Трамп поставил Зеленского в неловкое положение - 18.10.2025, ПРАЙМ

Во Франции раскрыли, как Трамп поставил Зеленского в неловкое положение

Вопрос Дональда Трампа о строительстве тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску, стал настоящим унижением для Владимира Зеленского, заявил... | 18.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-18T22:54+0300

2025-10-18T22:54+0300

2025-10-18T22:54+0300

аляска

франция

дональд трамп

владимир зеленский

сша

cnn

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Вопрос Дональда Трампа о строительстве тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску, стал настоящим унижением для Владимира Зеленского, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Трамп вдруг обращается к Зеленскому и спрашивает его, что он думает о проекте туннеля между США и Россией! Он одобряет, Зеленский — конечно, нет", — напомнил Филиппо о произошедшем в Белом доме.По мнению политика, этот эпизод стал насмешкой Трампа над воинственной позицией Европы и самим Зеленским. Он охарактеризовал происходящее как "великую сцену".В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы американский лидер дал понять, что Киев не получит дальнобойные ракеты Tomahawk. Кроме того, журналисты отметили, что у Трампа сложилось впечатление, будто Зеленский не стремится к мирному урегулированию конфликта.Портал Axios, в свою очередь, охарактеризовал переговоры как "напряжённые" и подчеркнул, что Трамп вел себя жестко. Один из источников издания добавил, что "встреча прошла плохо"

https://1prime.ru/20251018/sammit-863672212.html

https://1prime.ru/20251018/orban-863671832.html

аляска

франция

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аляска, франция, дональд трамп, владимир зеленский, сша, cnn, в мире