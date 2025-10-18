Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт спрогнозировал рост цены на золото на фоне торговых войн - 18.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251018/zoloto-863661895.html
Эксперт спрогнозировал рост цены на золото на фоне торговых войн
Эксперт спрогнозировал рост цены на золото на фоне торговых войн - 18.10.2025, ПРАЙМ
Эксперт спрогнозировал рост цены на золото на фоне торговых войн
Цена на золото в мире достигнет 4500 долларов за тройскую унцию уже в 2025 году при сильном росте напряженности, в том числе эскалации торговых войн и... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T10:20+0300
2025-10-18T10:20+0300
экономика
comex
"бкс мир инвестиций"
сша
рынок
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861730367_0:42:3493:2006_1920x0_80_0_0_c2eb18f0cd188e349af3fb542f3f7469.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Цена на золото в мире достигнет 4500 долларов за тройскую унцию уже в 2025 году при сильном росте напряженности, в том числе эскалации торговых войн и конфликтов, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Ранее в пятницу цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex в ходе торгов обновила исторический максимум и составила 4 391,69 доллара за тройскую унцию. "Для того чтобы золото достигло 4500 долларов уже в 2025 году, должно реализоваться одно или несколько условий: смена риторики ФРС (Федеральной резервной системы США - ред.) и ужесточение монетарной политики, эскалация торговых войн в большей степени, чем есть сейчас ... паника на фондовом рынке США, публичный скандал с независимостью ФРС", - заявил РИА Новости аналитик. Кроме того, повлиять на рост цен на драгметалл может возникновение прямого вооруженного конфликта между крупными державами, схожий эффект будут иметь, например, испытания ядерного оружия, добавил Смирнов. "Общая идея, что напряженность должна быстро и сильно вырасти. В противном случае рост цены золота до 4500 долларов видится возможным лишь в следующем году", - уточнил эксперт. С начала года стоимость драгметалла выросла примерно на 65,8% - в конце прошлого года она составляла 2641 доллар за тройскую унцию, а в октябре (за период с 1 по 17 октября на момент открытия) - увеличилась на 12,3%.
https://1prime.ru/20251017/zoloto-863649782.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861730367_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_4dd0404e4cb45c81e2557c72cee4bc97.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
comex, "бкс мир инвестиций", сша, рынок, мировая экономика
Экономика, Comex, "БКС Мир инвестиций", США, Рынок, Мировая экономика
10:20 18.10.2025
 
Эксперт спрогнозировал рост цены на золото на фоне торговых войн

"БКС Мир инвестиций": цена на золото достигнет $4500 за тройскую унцию в 2025 г

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Цена на золото в мире достигнет 4500 долларов за тройскую унцию уже в 2025 году при сильном росте напряженности, в том числе эскалации торговых войн и конфликтов, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
Ранее в пятницу цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex в ходе торгов обновила исторический максимум и составила 4 391,69 доллара за тройскую унцию.
"Для того чтобы золото достигло 4500 долларов уже в 2025 году, должно реализоваться одно или несколько условий: смена риторики ФРС (Федеральной резервной системы США - ред.) и ужесточение монетарной политики, эскалация торговых войн в большей степени, чем есть сейчас ... паника на фондовом рынке США, публичный скандал с независимостью ФРС", - заявил РИА Новости аналитик.
Кроме того, повлиять на рост цен на драгметалл может возникновение прямого вооруженного конфликта между крупными державами, схожий эффект будут иметь, например, испытания ядерного оружия, добавил Смирнов.
"Общая идея, что напряженность должна быстро и сильно вырасти. В противном случае рост цены золота до 4500 долларов видится возможным лишь в следующем году", - уточнил эксперт.
С начала года стоимость драгметалла выросла примерно на 65,8% - в конце прошлого года она составляла 2641 доллар за тройскую унцию, а в октябре (за период с 1 по 17 октября на момент открытия) - увеличилась на 12,3%.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Золото готовится завершить неделю ростом на 5%
Вчера, 21:06
 
ЭкономикаComex"БКС Мир инвестиций"СШАРынокМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала