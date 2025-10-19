https://1prime.ru/20251019/aeroporty-863677110.html

В аэропортах Самары, Саратова и Уфы сняли временные ограничения на полеты

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары, Саратова и Уфы сняты, сообщила Росавиация. Ранее ведомство сообщало о введении ограничений в этих трех аэропортах. "Аэропорт Самары ("Курумоч"), Саратова ("Гагарин") и Уфы. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 6.15 мск", - говорится в сообщении. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Отмечается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" семь самолетов, выполнявших рейсы в Самару, один самолет, совершавший полет в Саратов, четыре самолета, выполнявших рейсы в Уфу.

