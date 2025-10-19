Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму с понедельника вырастет лимит продажи топлива на АЗС - 19.10.2025
В Крыму с понедельника вырастет лимит продажи топлива на АЗС
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - ПРАЙМ. Ограничения в продаже топлива на АЗС ослабят в Крыму с понедельника, лимит вырастет с 20 до 30 литров, а топливо начнут продавать уже на 130 АЗС, сообщил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов. "С 20 октября на территории Республики Крым будут работать 130 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже. При этом норматив увеличится до 30 литров в одни руки в сутки", - написал Аксенов в своем канале на платформе МАХ. Актуальные адреса АЗС будут опубликованы на портале правительства Республики Крым и на сайте министерства топлива и энергетики Крыма, сообщил он. Ограничения на продажу топлива ввели в Крыму с 1 октября, в одни руки отпускалось не более 20 литров. При этом топливо появляется в продаже не на всех АЗС Крыма. Аксенов ранее сообщил, что в Крыму достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива на 30 дней, в частности за бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр, за АИ-95 – не выше 76 рублей за литр. В Севастополе также снизили цены на бензин, 2 октября предельная стоимость литра АИ-95 стала 78,95 рублей, АИ-92 - 70,95 рублей. Лимит на заправку в Севастополе составляет 30 литров. Первого октября министр топлива и энергетики России Сергей Цивилев обсудил ситуацию с поставками топлива в новые регионы с властями Крыма и Севастополя, находясь на полуострове. Он отметил, что ситуация с перебоями топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября.
бизнес, крым, севастополь, сергей аксенов, сергей цивилев
Энергетика, Бизнес, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, Сергей Аксенов, Сергей Цивилев
19:58 19.10.2025 (обновлено: 19:59 19.10.2025)
 
В Крыму с понедельника вырастет лимит продажи топлива на АЗС

Аксенов: в Крыму с 20 октября увеличат лимит продажи топлива до 30 литров

© РИА Новости . Максим Богодвид
Заправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции. Архивное фото
Заправочные пистолеты на заправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - ПРАЙМ. Ограничения в продаже топлива на АЗС ослабят в Крыму с понедельника, лимит вырастет с 20 до 30 литров, а топливо начнут продавать уже на 130 АЗС, сообщил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов.
"С 20 октября на территории Республики Крым будут работать 130 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже. При этом норматив увеличится до 30 литров в одни руки в сутки", - написал Аксенов в своем канале на платформе МАХ.
Актуальные адреса АЗС будут опубликованы на портале правительства Республики Крым и на сайте министерства топлива и энергетики Крыма, сообщил он.
Ограничения на продажу топлива ввели в Крыму с 1 октября, в одни руки отпускалось не более 20 литров. При этом топливо появляется в продаже не на всех АЗС Крыма. Аксенов ранее сообщил, что в Крыму достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива на 30 дней, в частности за бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр, за АИ-95 – не выше 76 рублей за литр. В Севастополе также снизили цены на бензин, 2 октября предельная стоимость литра АИ-95 стала 78,95 рублей, АИ-92 - 70,95 рублей. Лимит на заправку в Севастополе составляет 30 литров.
Первого октября министр топлива и энергетики России Сергей Цивилев обсудил ситуацию с поставками топлива в новые регионы с властями Крыма и Севастополя, находясь на полуострове. Он отметил, что ситуация с перебоями топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября.
