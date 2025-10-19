https://1prime.ru/20251019/aksenov-863696348.html

В Крыму с понедельника вырастет лимит продажи топлива на АЗС

2025-10-19T19:58+0300

2025-10-19T19:58+0300

2025-10-19T19:59+0300

энергетика

бизнес

крым

севастополь

сергей аксенов

сергей цивилев

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - ПРАЙМ. Ограничения в продаже топлива на АЗС ослабят в Крыму с понедельника, лимит вырастет с 20 до 30 литров, а топливо начнут продавать уже на 130 АЗС, сообщил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов. "С 20 октября на территории Республики Крым будут работать 130 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже. При этом норматив увеличится до 30 литров в одни руки в сутки", - написал Аксенов в своем канале на платформе МАХ. Актуальные адреса АЗС будут опубликованы на портале правительства Республики Крым и на сайте министерства топлива и энергетики Крыма, сообщил он. Ограничения на продажу топлива ввели в Крыму с 1 октября, в одни руки отпускалось не более 20 литров. При этом топливо появляется в продаже не на всех АЗС Крыма. Аксенов ранее сообщил, что в Крыму достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива на 30 дней, в частности за бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр, за АИ-95 – не выше 76 рублей за литр. В Севастополе также снизили цены на бензин, 2 октября предельная стоимость литра АИ-95 стала 78,95 рублей, АИ-92 - 70,95 рублей. Лимит на заправку в Севастополе составляет 30 литров. Первого октября министр топлива и энергетики России Сергей Цивилев обсудил ситуацию с поставками топлива в новые регионы с властями Крыма и Севастополя, находясь на полуострове. Он отметил, что ситуация с перебоями топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября.

крым

севастополь

2025

