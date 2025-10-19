Аналитики рассказали о росте спроса на выпечку

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Россияне с января по июнь 2025 года гораздо чаще покупали сосиски в тесте и готовую пиццу, и в целом продажи выпечки росли активнее, чем всего рынка продуктов питания, подсчитали для РИА Новости в аналитической компании NTech. "Если весь рынок продуктов питания с января по июнь текущего года вырос на 2,2% в натуральном выражении, то оригинальные ХБИ (хлебобулочные изделия - ред.) выросли год к году на 5%, "пекарня" - на впечатляющие 15,8%. Именно в последней категории мы сейчас наблюдаем бурный рост спроса на всё", - рассказал директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов. "Самыми быстрорастущими наименованиями стала сосиска в сдобном тесте – 58,8% в натуральном выражении за январь-июнь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и готовая пицца – 42,8%", - добавил он. По мнению аналитика, потребители хотят большего разнообразия в своих рационах. Также он отметил, что покупатели стали отказываться от дешевого хлеба и покупать более дорогой. "Спрос на продукцию под брендами собственных торговых марок (СТМ) нижней ценовой категории охлаждается", - добавил аналитик. По данным NTech, потребители активнее интересуются "здоровыми" продуктами. Так, динамика роста продаж бездрожжевого хлеба в годовом выражении в натуральном виде составила 4,2%. Аналитики уточнили, что сезонное колебание спроса на хлебобулочные изделия невелико. "В 2023-2024 годах мы наблюдали выход на пик потребления лишь в декабре - на 8-10% выше относительно среднегодовых показателей, что вполне объяснимо подготовкой населения к новогодним праздникам", - сказано в исследовании. При этом в общих продажах хлебобулочных изделий и выпечки с января по июнь 2025 года доля в 73% в натуральном выражении и 49% в денежном традиционно пришлась на хлеб. По данным NTech, спрос на эту категорию в годовом выражении остается относительно стабильным.
