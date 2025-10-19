https://1prime.ru/20251019/aseany-863676137.html
В АСЕАН заинтересованы в визите Путина в регион
В АСЕАН заинтересованы в визите Путина в регион - 19.10.2025, ПРАЙМ
В АСЕАН заинтересованы в визите Путина в регион
Предприниматели и власти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) очень заинтересованы в визите в свой регион президента РФ Владимира Путина,... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T07:27+0300
2025-10-19T07:27+0300
2025-10-19T07:27+0300
экономика
россия
мировая экономика
малайзия
рф
владимир путин
асеан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863676137.jpg?1760848048
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Предприниматели и власти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) очень заинтересованы в визите в свой регион президента РФ Владимира Путина, приглашенного, в частности, в Малайзию - председателя ассоциации в 2025 году, сказал в разговоре с РИА Новости председатель Делового совета "Россия-АСЕАН" Иван Поляков.
"Бизнес и политическое руководство стран АСЕАН давно хотят, чтобы состоялся визит нашего президента в регион. Точно знаем из официальных источников, что малайзийское руководство приглашало рассмотреть возможность побывать в этой стране в любом удобном ему формате, будь то саммит АСЕАН, Восточноазиатский саммит или любой иной", - сказал он агентству на полях форума "Российская энергетическая неделя".
Он подчеркнул, что президент России пользуется очень большим уважением в странах, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии.
Саммит АСЕАН пройдет в Малайзии 26-28 октября 2025 года.
РИА Новости выступило информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
малайзия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, малайзия, рф, владимир путин, асеан
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, МАЛАЙЗИЯ, РФ, Владимир Путин, АСЕАН
В АСЕАН заинтересованы в визите Путина в регион
Поляков: АСЕАН давно хочет визита Путина в регион
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Предприниматели и власти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) очень заинтересованы в визите в свой регион президента РФ Владимира Путина, приглашенного, в частности, в Малайзию - председателя ассоциации в 2025 году, сказал в разговоре с РИА Новости председатель Делового совета "Россия-АСЕАН" Иван Поляков.
"Бизнес и политическое руководство стран АСЕАН давно хотят, чтобы состоялся визит нашего президента в регион. Точно знаем из официальных источников, что малайзийское руководство приглашало рассмотреть возможность побывать в этой стране в любом удобном ему формате, будь то саммит АСЕАН, Восточноазиатский саммит или любой иной", - сказал он агентству на полях форума "Российская энергетическая неделя".
Он подчеркнул, что президент России пользуется очень большим уважением в странах, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии.
Саммит АСЕАН пройдет в Малайзии 26-28 октября 2025 года.
РИА Новости выступило информационным партнером Российской энергетической недели-2025.