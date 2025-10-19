https://1prime.ru/20251019/bagazh-863680827.html
Во Внуково доставили задержанный багаж пассажиров рейса из Даламана
2025-10-19T10:00+0300
происшествия
бизнес
россия
москва
аэропорт внуково
туризм
турция
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Задержанный багаж пассажиров субботнего рейса из турецкого Даламана в Москву авиакомпании Pegasus Airlines доставлен в полном объеме в аэропорт "Внуково", сообщила авиагавань. Накануне аэропорт сообщил о задержке 89 единиц багажа пассажиров рейса Даламан - Москва авиакомпании Pegasus Airlines. "Уважаемые пассажиры! Если вы прилетели в аэропорт Внуково рейсом PC-1458/18.10.2025 Даламан - Москва авиакомпании Pegasus Airlines, ваш багаж доставлен в полном объеме, вы можете прибыть в аэропорт Внуково для его получения", - говорится в сообщении аэропорта в воскресенье. Пассажиры, оформившие доставку багажа по адресу пребывания или досыл в аэропорты, получат свой багаж в ближайшее время. "Если необходимо ускорить получение багажа, вы можете прибыть в комнату невостребованного багажа международных линий аэропорта Внуково, которая работает в круглосуточном режиме, и получить свой багаж лично", - отмечает "Внуково". При себе для получения багажа необходимо иметь заграничный паспорт, посадочный талон и багажную бирку.
