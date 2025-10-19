Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Внуково доставили задержанный багаж пассажиров рейса из Даламана - 19.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251019/bagazh-863680827.html
Во Внуково доставили задержанный багаж пассажиров рейса из Даламана
Во Внуково доставили задержанный багаж пассажиров рейса из Даламана - 19.10.2025, ПРАЙМ
Во Внуково доставили задержанный багаж пассажиров рейса из Даламана
Задержанный багаж пассажиров субботнего рейса из турецкого Даламана в Москву авиакомпании Pegasus Airlines доставлен в полном объеме в аэропорт "Внуково",... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T10:00+0300
2025-10-19T10:00+0300
происшествия
бизнес
россия
москва
аэропорт внуково
туризм
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/75956/07/759560736_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_33c4bf1b7addb66e5baaeaaf531e6bf7.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Задержанный багаж пассажиров субботнего рейса из турецкого Даламана в Москву авиакомпании Pegasus Airlines доставлен в полном объеме в аэропорт "Внуково", сообщила авиагавань. Накануне аэропорт сообщил о задержке 89 единиц багажа пассажиров рейса Даламан - Москва авиакомпании Pegasus Airlines. "Уважаемые пассажиры! Если вы прилетели в аэропорт Внуково рейсом PC-1458/18.10.2025 Даламан - Москва авиакомпании Pegasus Airlines, ваш багаж доставлен в полном объеме, вы можете прибыть в аэропорт Внуково для его получения", - говорится в сообщении аэропорта в воскресенье. Пассажиры, оформившие доставку багажа по адресу пребывания или досыл в аэропорты, получат свой багаж в ближайшее время. "Если необходимо ускорить получение багажа, вы можете прибыть в комнату невостребованного багажа международных линий аэропорта Внуково, которая работает в круглосуточном режиме, и получить свой багаж лично", - отмечает "Внуково". При себе для получения багажа необходимо иметь заграничный паспорт, посадочный талон и багажную бирку.
москва
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75956/07/759560736_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_e5ae161d679b19b670d481cf69ed8170.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, аэропорт внуково, туризм, турция
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, аэропорт Внуково, Туризм, ТУРЦИЯ
10:00 19.10.2025
 
Во Внуково доставили задержанный багаж пассажиров рейса из Даламана

Задержанный багаж пассажиров рейса из Даламана в Москву доставили во Внуково

© РИА НовостиАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Аэропорт Внуково. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Задержанный багаж пассажиров субботнего рейса из турецкого Даламана в Москву авиакомпании Pegasus Airlines доставлен в полном объеме в аэропорт "Внуково", сообщила авиагавань.
Накануне аэропорт сообщил о задержке 89 единиц багажа пассажиров рейса Даламан - Москва авиакомпании Pegasus Airlines.
"Уважаемые пассажиры! Если вы прилетели в аэропорт Внуково рейсом PC-1458/18.10.2025 Даламан - Москва авиакомпании Pegasus Airlines, ваш багаж доставлен в полном объеме, вы можете прибыть в аэропорт Внуково для его получения", - говорится в сообщении аэропорта в воскресенье.
Пассажиры, оформившие доставку багажа по адресу пребывания или досыл в аэропорты, получат свой багаж в ближайшее время.
"Если необходимо ускорить получение багажа, вы можете прибыть в комнату невостребованного багажа международных линий аэропорта Внуково, которая работает в круглосуточном режиме, и получить свой багаж лично", - отмечает "Внуково".
При себе для получения багажа необходимо иметь заграничный паспорт, посадочный талон и багажную бирку.
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯМОСКВАаэропорт ВнуковоТуризмТУРЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала