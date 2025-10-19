https://1prime.ru/20251019/belorussiya-863699642.html
В Белоруссии рассказали об освоении российского кредита
МИНСК, 19 окт – ПРАЙМ. Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что освоение выделенного республике российского кредита на импортозамещающие проекты в промышленности идет слишком медленно. В ноябре 2022 года пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Минск и Москва подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Сначала стороны определили для финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения. Позже их число увеличивалось. "Я пессимистично оцениваю темп работ. Тогда, когда это все рассматривалось, думали, что все будет делаться быстрее, освоение (кредита – ред.) будет идти с большими темпами", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1". По его словам, освоено только около половины этих ресурсов. "Освоение, на мой взгляд, идет медленно", - подчеркнул глава минфина. Он напомнил, что проекты предполагают закупку оборудования, обучение персонала и выпуск импортозамещающей продукции. "Это оказалось сложнее, чем казалось нашим коллегам из промышленного сектора", - отметил Селиверстов. Министр добавил, что выпуск импортозамещающей продукции должен происходить быстрее и скорее приносить доход. Он также прокомментировал планы России повысить НДС до 22%, заявив, что не видит рисков сильного негативного влияния на белорусских экспортеров и их конкурентоспособность с учетом действующих в настоящее время принципов налогообложения.
