Министр финансов Белоруссии рассказал о формировании бюджета на 2026 год

МИНСК, 19 окт – ПРАЙМ. Проект республиканского бюджета Белоруссии на 2026 год формируется с дефицитом в размере чуть менее 1,5% ВВП, сообщил министр финансов страны Юрий Селиверстов. "Бюджет следующего года тоже дефицитный. Это порядка 4,3-4,6 миллиарда рублей (около 1,5 миллиарда долларов – ред.). Я говорю про республиканский бюджет", - сказал он телеканалу "Беларусь 1". Министр пояснил, что на формирование дефицита влияет привлечение внешних кредитов. "Раньше много привлекали средств от международных организаций - ремонтировали дороги, другие какие-то вещи, пока эти организации дружественно к нам относились. Сегодня мы привлекаем ресурсы из Российской Федерации. И эти привлеченные ресурсы на модернизацию каких-либо направлений формируют дефицит бюджета. Мы и в следующем году планируем привлекать такие ресурсы на финансирование как инфраструктурных проектов, так и вещей, связанных с производством. Они будут планово формировать дефицит", - пояснил глава минфина. Он добавил, что расходы будут несколько выше, чем доходы. "И балансируем пока для себя остатками бюджета (предыдущих лет – ред.), которые имеются. Если доходы будут поступать лучше, значит, дефицита у нас не будет, значит, просто мы не используем, не задействуем эти остатки. Мы консервативно подходим к оценке... Небольшой дефицит на уровне 1,5% ВВП, чуть меньше, - по нашим оценкам, где-то 1,45-1,46%, - в зависимости как сложится номинал ВВП, - прогнозируем. Он вполне контролируем", - подчеркнул министр.
