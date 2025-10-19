Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Министр финансов Белоруссии рассказал о формировании бюджета на 2026 год - 19.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251019/belorussiya-863700198.html
Министр финансов Белоруссии рассказал о формировании бюджета на 2026 год
Министр финансов Белоруссии рассказал о формировании бюджета на 2026 год - 19.10.2025, ПРАЙМ
Министр финансов Белоруссии рассказал о формировании бюджета на 2026 год
Проект республиканского бюджета Белоруссии на 2026 год формируется с дефицитом в размере чуть менее 1,5% ВВП, сообщил министр финансов страны Юрий Селиверстов. | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T23:00+0300
2025-10-19T23:00+0300
экономика
финансы
мировая экономика
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/27/841002748_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_dc724f82d04d35396a9e06e3bf998ec4.jpg
МИНСК, 19 окт – ПРАЙМ. Проект республиканского бюджета Белоруссии на 2026 год формируется с дефицитом в размере чуть менее 1,5% ВВП, сообщил министр финансов страны Юрий Селиверстов. "Бюджет следующего года тоже дефицитный. Это порядка 4,3-4,6 миллиарда рублей (около 1,5 миллиарда долларов – ред.). Я говорю про республиканский бюджет", - сказал он телеканалу "Беларусь 1". Министр пояснил, что на формирование дефицита влияет привлечение внешних кредитов. "Раньше много привлекали средств от международных организаций - ремонтировали дороги, другие какие-то вещи, пока эти организации дружественно к нам относились. Сегодня мы привлекаем ресурсы из Российской Федерации. И эти привлеченные ресурсы на модернизацию каких-либо направлений формируют дефицит бюджета. Мы и в следующем году планируем привлекать такие ресурсы на финансирование как инфраструктурных проектов, так и вещей, связанных с производством. Они будут планово формировать дефицит", - пояснил глава минфина. Он добавил, что расходы будут несколько выше, чем доходы. "И балансируем пока для себя остатками бюджета (предыдущих лет – ред.), которые имеются. Если доходы будут поступать лучше, значит, дефицита у нас не будет, значит, просто мы не используем, не задействуем эти остатки. Мы консервативно подходим к оценке... Небольшой дефицит на уровне 1,5% ВВП, чуть меньше, - по нашим оценкам, где-то 1,45-1,46%, - в зависимости как сложится номинал ВВП, - прогнозируем. Он вполне контролируем", - подчеркнул министр.
https://1prime.ru/20251019/belorussiya-863699642.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/27/841002748_297:0:3026:2047_1920x0_80_0_0_732504d0ffe31e4974c430d7f53d301f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, белоруссия
Экономика, Финансы, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ
23:00 19.10.2025
 
Министр финансов Белоруссии рассказал о формировании бюджета на 2026 год

Селиверстов: белорусский бюджет на 2026 год формируется с дефицитом в 1,5% ВВП

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Белоруссии
Государственный флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Государственный флаг Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 19 окт – ПРАЙМ. Проект республиканского бюджета Белоруссии на 2026 год формируется с дефицитом в размере чуть менее 1,5% ВВП, сообщил министр финансов страны Юрий Селиверстов.
"Бюджет следующего года тоже дефицитный. Это порядка 4,3-4,6 миллиарда рублей (около 1,5 миллиарда долларов – ред.). Я говорю про республиканский бюджет", - сказал он телеканалу "Беларусь 1".
Министр пояснил, что на формирование дефицита влияет привлечение внешних кредитов.
"Раньше много привлекали средств от международных организаций - ремонтировали дороги, другие какие-то вещи, пока эти организации дружественно к нам относились. Сегодня мы привлекаем ресурсы из Российской Федерации. И эти привлеченные ресурсы на модернизацию каких-либо направлений формируют дефицит бюджета. Мы и в следующем году планируем привлекать такие ресурсы на финансирование как инфраструктурных проектов, так и вещей, связанных с производством. Они будут планово формировать дефицит", - пояснил глава минфина.
Он добавил, что расходы будут несколько выше, чем доходы.
"И балансируем пока для себя остатками бюджета (предыдущих лет – ред.), которые имеются. Если доходы будут поступать лучше, значит, дефицита у нас не будет, значит, просто мы не используем, не задействуем эти остатки. Мы консервативно подходим к оценке... Небольшой дефицит на уровне 1,5% ВВП, чуть меньше, - по нашим оценкам, где-то 1,45-1,46%, - в зависимости как сложится номинал ВВП, - прогнозируем. Он вполне контролируем", - подчеркнул министр.
Государственные флаги России и Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
В Белоруссии рассказали об освоении российского кредита
Вчера, 22:33
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаБЕЛОРУССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала