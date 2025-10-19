https://1prime.ru/20251019/berezniki-863697141.html
В Березниках восстановили электроснабжение после пожара на подстанции
В Березниках восстановили электроснабжение после пожара на подстанции
ПЕРМЬ, 19 окт - ПРАЙМ. Электроснабжение домов в городе Березники в Пермском крае, где произошел пожар на электрической подстанции, восстановлено, водонасосные станции выходят на рабочий режим, сообщил глава города Алексей Казаченко. Казаченко в воскресенье объявил о пожаре на городской электрической подстанции Быгель. По его словам, часть пермских Березников осталась без электричества и воды. Краевое ГУ МЧС уточнило, что возгорание ликвидировано, никто не пострадал. "По состоянию на 21.15 (19.15 мск) электричество подано в жилые дома и социальные учреждения. Водонасосные станции №17 и №18 выходят на рабочий режим. Движение троллейбусов возобновлено. Телефонная связь и интернет в городе восстановлены", - написал мэр в своем Telegram-канале. Казаченко добавил, что причины технологического нарушения устанавливаются. В "Россети Урал" РИА Новости объяснили, что в воскресенье в 19.09 (17.09 мск) было зафиксировано технологическое нарушение на подстанции в 110 киловольт. Специалисты энергокомпании оперативно ликвидировали последствия технологического нарушения в 20.11 (18.11 мск), отметила компания. "Причины инцидента выясняются. В настоящее время энергообъекты компании функционируют в штатном режиме", - сказали в "Россети Урал".
