Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Березниках восстановили электроснабжение после пожара на подстанции - 19.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251019/berezniki-863697141.html
В Березниках восстановили электроснабжение после пожара на подстанции
В Березниках восстановили электроснабжение после пожара на подстанции - 19.10.2025, ПРАЙМ
В Березниках восстановили электроснабжение после пожара на подстанции
Электроснабжение домов в городе Березники в Пермском крае, где произошел пожар на электрической подстанции, восстановлено, водонасосные станции выходят на... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T20:31+0300
2025-10-19T20:31+0300
энергетика
пермский край
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/83486/44/834864433_0:102:3281:1947_1920x0_80_0_0_cebcf62c987ccc9ba888410a9b6cd0c3.jpg
ПЕРМЬ, 19 окт - ПРАЙМ. Электроснабжение домов в городе Березники в Пермском крае, где произошел пожар на электрической подстанции, восстановлено, водонасосные станции выходят на рабочий режим, сообщил глава города Алексей Казаченко. Казаченко в воскресенье объявил о пожаре на городской электрической подстанции Быгель. По его словам, часть пермских Березников осталась без электричества и воды. Краевое ГУ МЧС уточнило, что возгорание ликвидировано, никто не пострадал. "По состоянию на 21.15 (19.15 мск) электричество подано в жилые дома и социальные учреждения. Водонасосные станции №17 и №18 выходят на рабочий режим. Движение троллейбусов возобновлено. Телефонная связь и интернет в городе восстановлены", - написал мэр в своем Telegram-канале. Казаченко добавил, что причины технологического нарушения устанавливаются. В "Россети Урал" РИА Новости объяснили, что в воскресенье в 19.09 (17.09 мск) было зафиксировано технологическое нарушение на подстанции в 110 киловольт. Специалисты энергокомпании оперативно ликвидировали последствия технологического нарушения в 20.11 (18.11 мск), отметила компания. "Причины инцидента выясняются. В настоящее время энергообъекты компании функционируют в штатном режиме", - сказали в "Россети Урал".
https://1prime.ru/20251017/evpatoriya-863626553.html
пермский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83486/44/834864433_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_b26603a183d79e215bcc9013128f8748.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пермский край, мчс
Энергетика, Пермский край, МЧС
20:31 19.10.2025
 
В Березниках восстановили электроснабжение после пожара на подстанции

В пермских Березниках восстановили электроснабжение после пожара на электроподстанции

© РИА Новости . Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Опоры ЛЭП. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Переверзев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕРМЬ, 19 окт - ПРАЙМ. Электроснабжение домов в городе Березники в Пермском крае, где произошел пожар на электрической подстанции, восстановлено, водонасосные станции выходят на рабочий режим, сообщил глава города Алексей Казаченко.
Казаченко в воскресенье объявил о пожаре на городской электрической подстанции Быгель. По его словам, часть пермских Березников осталась без электричества и воды. Краевое ГУ МЧС уточнило, что возгорание ликвидировано, никто не пострадал.
"По состоянию на 21.15 (19.15 мск) электричество подано в жилые дома и социальные учреждения. Водонасосные станции №17 и №18 выходят на рабочий режим. Движение троллейбусов возобновлено. Телефонная связь и интернет в городе восстановлены", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Казаченко добавил, что причины технологического нарушения устанавливаются.
В "Россети Урал" РИА Новости объяснили, что в воскресенье в 19.09 (17.09 мск) было зафиксировано технологическое нарушение на подстанции в 110 киловольт. Специалисты энергокомпании оперативно ликвидировали последствия технологического нарушения в 20.11 (18.11 мск), отметила компания.
"Причины инцидента выясняются. В настоящее время энергообъекты компании функционируют в штатном режиме", - сказали в "Россети Урал".
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
В Евпатории полностью восстановили электроснабжение
17 октября, 11:36
 
ЭнергетикаПермский крайМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала