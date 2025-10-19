https://1prime.ru/20251019/berezniki-863697141.html

В Березниках восстановили электроснабжение после пожара на подстанции

В Березниках восстановили электроснабжение после пожара на подстанции - 19.10.2025, ПРАЙМ

В Березниках восстановили электроснабжение после пожара на подстанции

Электроснабжение домов в городе Березники в Пермском крае, где произошел пожар на электрической подстанции, восстановлено, водонасосные станции выходят на... | 19.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-19T20:31+0300

2025-10-19T20:31+0300

2025-10-19T20:31+0300

энергетика

пермский край

мчс

https://cdnn.1prime.ru/img/83486/44/834864433_0:102:3281:1947_1920x0_80_0_0_cebcf62c987ccc9ba888410a9b6cd0c3.jpg

ПЕРМЬ, 19 окт - ПРАЙМ. Электроснабжение домов в городе Березники в Пермском крае, где произошел пожар на электрической подстанции, восстановлено, водонасосные станции выходят на рабочий режим, сообщил глава города Алексей Казаченко. Казаченко в воскресенье объявил о пожаре на городской электрической подстанции Быгель. По его словам, часть пермских Березников осталась без электричества и воды. Краевое ГУ МЧС уточнило, что возгорание ликвидировано, никто не пострадал. "По состоянию на 21.15 (19.15 мск) электричество подано в жилые дома и социальные учреждения. Водонасосные станции №17 и №18 выходят на рабочий режим. Движение троллейбусов возобновлено. Телефонная связь и интернет в городе восстановлены", - написал мэр в своем Telegram-канале. Казаченко добавил, что причины технологического нарушения устанавливаются. В "Россети Урал" РИА Новости объяснили, что в воскресенье в 19.09 (17.09 мск) было зафиксировано технологическое нарушение на подстанции в 110 киловольт. Специалисты энергокомпании оперативно ликвидировали последствия технологического нарушения в 20.11 (18.11 мск), отметила компания. "Причины инцидента выясняются. В настоящее время энергообъекты компании функционируют в штатном режиме", - сказали в "Россети Урал".

https://1prime.ru/20251017/evpatoriya-863626553.html

пермский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пермский край, мчс