В Боливии стартовал второй тур президентских выборов - 19.10.2025
В Боливии стартовал второй тур президентских выборов
В Боливии стартовал второй тур президентских выборов - 19.10.2025, ПРАЙМ
В Боливии стартовал второй тур президентских выборов
Участки для голосования на выборах президента Боливии начали свою работу. | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T15:21+0300
2025-10-19T15:21+0300
боливия
в мире
ЛА-ПАС, 19 окт - ПРАЙМ. Участки для голосования на выборах президента Боливии начали свою работу. Во второй тур выборов прошли два оппозиционных кандидата - Родриго Пас от центристской Христианской демократической партии и экс-президент Боливии Хорхе Кирога, политик крайне правого толка. Участки будут открыты до 16.00 (23.00 мск). Результаты голосования станут известны после 21.00 (4.00 мск). Победитель на выборах вступит в полномочия 8 ноября на пять лет.
боливия
1920
1920
true
боливия, в мире
БОЛИВИЯ, В мире
15:21 19.10.2025
 
В Боливии стартовал второй тур президентских выборов

В Боливии началось голосование во втором туре президентских выборов

© РИА Новости . Олег Вязьмитинов
Боливия - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Боливия. Архивное фото
© РИА Новости . Олег Вязьмитинов
ЛА-ПАС, 19 окт - ПРАЙМ. Участки для голосования на выборах президента Боливии начали свою работу.
Во второй тур выборов прошли два оппозиционных кандидата - Родриго Пас от центристской Христианской демократической партии и экс-президент Боливии Хорхе Кирога, политик крайне правого толка.
Участки будут открыты до 16.00 (23.00 мск).
Результаты голосования станут известны после 21.00 (4.00 мск).
Победитель на выборах вступит в полномочия 8 ноября на пять лет.
