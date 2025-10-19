https://1prime.ru/20251019/boliviya-863690946.html

В Боливии стартовал второй тур президентских выборов

В Боливии стартовал второй тур президентских выборов

ЛА-ПАС, 19 окт - ПРАЙМ. Участки для голосования на выборах президента Боливии начали свою работу. Во второй тур выборов прошли два оппозиционных кандидата - Родриго Пас от центристской Христианской демократической партии и экс-президент Боливии Хорхе Кирога, политик крайне правого толка. Участки будут открыты до 16.00 (23.00 мск). Результаты голосования станут известны после 21.00 (4.00 мск). Победитель на выборах вступит в полномочия 8 ноября на пять лет.

