В Чехии рассказали о ситуации в подземных хранилищах газа - 19.10.2025
В Чехии рассказали о ситуации в подземных хранилищах газа
В Чехии рассказали о ситуации в подземных хранилищах газа - 19.10.2025, ПРАЙМ
В Чехии рассказали о ситуации в подземных хранилищах газа
К началу нового отопительного сезона подземные хранилища газа в Чехии заполнены на 96%, что соответствует 3,3 миллиарда кубометров газа, сообщило в воскресенье... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T17:22+0300
2025-10-19T17:22+0300
энергетика
газ
чехия
в мире
ПРАГА, 19 окт – ПРАЙМ. К началу нового отопительного сезона подземные хранилища газа в Чехии заполнены на 96%, что соответствует 3,3 миллиарда кубометров газа, сообщило в воскресенье Чешское ТВ со ссылкой на данные минпромторга. "К началу отопительного сезона в чешские подземные хранилища закачано 3,3 миллиарда кубометров газа, это 96% их объема, что выше показателя 2024 года. Этих запасов хватит примерно на 90 дней потребления как промышленными предприятиями, так и домохозяйствами", - отмечается в сообщении. В республике существует восемь подземных газохранилищ. Предполагается их увеличение, спрос на газ продолжает расти, поскольку он должен сыграть ключевую роль в процессе постепенного отказа от добычи и использования угля как для отопления, так и для производства электроэнергии. По данным компании GasNet, только за первые три квартала этого года количество новых подключений крупных клиентов для получения газа возросло на 40%. Кроме резервуаров для хранения газа внутри страны используется также, например, терминал для сжиженного природного газа (СПГ) в Эмсхафене (Нидерланды), аренда которого чешским энергохолдингом ČEZ заканчивается в 2027 году. После этого данные мощности частично будут заменены площадями терминала для СПГ в немецком городе Штаде. В настоящее время весь объем необходимого республике газа поступает по трубопроводам через Германию из Норвегии, а также через терминал для СПГ в Эмсхафене, куда он привозится судами из США, Алжира, Катара и других стран.
газ, чехия
Энергетика, Газ, ЧЕХИЯ
17:22 19.10.2025
 
В Чехии рассказали о ситуации в подземных хранилищах газа

В Чехии подземные хранилища газа заполнены на 96%

Участок магистрального газопровода
Участок магистрального газопровода
Участок магистрального газопровода. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
ПРАГА, 19 окт – ПРАЙМ. К началу нового отопительного сезона подземные хранилища газа в Чехии заполнены на 96%, что соответствует 3,3 миллиарда кубометров газа, сообщило в воскресенье Чешское ТВ со ссылкой на данные минпромторга.
"К началу отопительного сезона в чешские подземные хранилища закачено 3,3 миллиарда кубометров газа, это 96% их объема, что выше показателя 2024 года. Этих запасов хватит примерно на 90 дней потребления как промышленными предприятиями, так и домохозяйствами", - отмечается в сообщении.
В республике существует восемь подземных газохранилищ. Предполагается их увеличение, спрос на газ продолжает расти, поскольку он должен сыграть ключевую роль в процессе постепенного отказа от добычи и использования угля как для отопления, так и для производства электроэнергии. По данным компании GasNet, только за первые три квартала этого года количество новых подключений крупных клиентов для получения газа возросло на 40%.
Кроме резервуаров для хранения газа внутри страны используется также, например, терминал для сжиженного природного газа (СПГ) в Эмсхафене (Нидерланды), аренда которого чешским энергохолдингом ČEZ заканчивается в 2027 году. После этого данные мощности частично будут заменены площадями терминала для СПГ в немецком городе Штаде.
В настоящее время весь объем необходимого республике газа поступает по трубопроводам через Германию из Норвегии, а также через терминал для СПГ в Эмсхафене, куда он привозится судами из США, Алжира, Катара и других стран.
Заголовок открываемого материала