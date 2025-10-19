https://1prime.ru/20251019/dagomys-863698136.html

В поселке Дагомыс в Сочи вспыхнул пожар в частных домах

Несколько частных домов горят в поселке Дагомыс в Сочи, пожар удалось локализовать на площади 350 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. | 19.10.2025

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Несколько частных домов горят в поселке Дагомыс в Сочи, пожар удалось локализовать на площади 350 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. "В поселке городского типа Дагомыс в Сочи произошёл пожар в частных домовладениях... Диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании частного дома... В 19.14 мск огнём охвачено три частных домовладения и один автомобиль... Площадь пожара 350 квадратных метров... В 19.44 мск пожар локализован", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Изначально по прибытии сил МЧС было установлено, что произошло возгорание двух частных домов на площади 200 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекаются 69 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России 43 человека и 12 единиц техники, добавили в главке ведомства.В ГУ МЧС уточнили, что объявлен повышенный - второй ранг пожара.

