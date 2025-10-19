Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев объявил конкурс видеороликов про тоннель между Россией и США - 19.10.2025, ПРАЙМ
Дмитриев объявил конкурс видеороликов про тоннель между Россией и США
Дмитриев объявил конкурс видеороликов про тоннель между Россией и США - 19.10.2025, ПРАЙМ
Дмитриев объявил конкурс видеороликов про тоннель между Россией и США
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T16:54+0300
2025-10-19T16:54+0300
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев объявил конкурс видеороликов, сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ), на тему возведения тоннеля между Россией и США. "ИИ-видео конкурс про тоннель Путина-Трампа. Создайте ваше лучшее видео, сгенерированное ИИ, о тоннеле между Россией и Аляской, используйте хэштег "putintrumptunnel" и опубликуйте видео", - написал Дмитриев в социальной сети X. Согласно публикации, победители конкурса получат четырехдневную поездку на Дальний Восток или Аляску, или первую поездку по тоннелю. Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску. По его словам, благодаря современным технологиям компании Boring Company этот тоннель может стать тоннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов. Он отметил, что тоннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии. РИА Новости на основе открытых данных ранее подсчитало, что тоннель между Чукоткой и Аляской будет примерно в два раза длиннее Евротоннеля между Францией и Великобританией.
16:54 19.10.2025
 
Дмитриев объявил конкурс видеороликов про тоннель между Россией и США

Дмитриев объявил конкурс сгенерированных ИИ роликов про тоннель между Россией и США

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев объявил конкурс видеороликов, сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ), на тему возведения тоннеля между Россией и США.
"ИИ-видео конкурс про тоннель Путина-Трампа. Создайте ваше лучшее видео, сгенерированное ИИ, о тоннеле между Россией и Аляской, используйте хэштег "putintrumptunnel" и опубликуйте видео", - написал Дмитриев в социальной сети X.
Согласно публикации, победители конкурса получат четырехдневную поездку на Дальний Восток или Аляску, или первую поездку по тоннелю.
Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску. По его словам, благодаря современным технологиям компании Boring Company этот тоннель может стать тоннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов. Он отметил, что тоннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии.
РИА Новости на основе открытых данных ранее подсчитало, что тоннель между Чукоткой и Аляской будет примерно в два раза длиннее Евротоннеля между Францией и Великобританией.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Дмитриев: идея строительства тоннеля между Россией и США стала вирусной
