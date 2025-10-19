https://1prime.ru/20251019/dmitriev-863693402.html

Дмитриев объявил конкурс видеороликов про тоннель между Россией и США

Дмитриев объявил конкурс видеороликов про тоннель между Россией и США - 19.10.2025, ПРАЙМ

Дмитриев объявил конкурс видеороликов про тоннель между Россией и США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев объявил конкурс видеороликов, сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ), на тему возведения тоннеля между Россией и США. "ИИ-видео конкурс про тоннель Путина-Трампа. Создайте ваше лучшее видео, сгенерированное ИИ, о тоннеле между Россией и Аляской, используйте хэштег "putintrumptunnel" и опубликуйте видео", - написал Дмитриев в социальной сети X. Согласно публикации, победители конкурса получат четырехдневную поездку на Дальний Восток или Аляску, или первую поездку по тоннелю. Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску. По его словам, благодаря современным технологиям компании Boring Company этот тоннель может стать тоннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов. Он отметил, что тоннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии. РИА Новости на основе открытых данных ранее подсчитало, что тоннель между Чукоткой и Аляской будет примерно в два раза длиннее Евротоннеля между Францией и Великобританией.

