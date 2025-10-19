https://1prime.ru/20251019/dmitriev-863699840.html

Дмитриев задался вопросом, зачем Украина сливает информацию о переговорах

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, зачем украинская делегация "сливает" конфиденциальную информацию с переговоров с Белым домом "приятелям" из Европы и прессе. Так Дмитриев прокомментировал статью британского издания Financial Times, посвященную прошедшим переговорам Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа и написанную со ссылкой на источники, среди которых европейские официальные лица, проинформированные о встрече. Согласно публикации, встреча Трампа и Зеленского была напряженной и переходила в перепалку, во время которой американскому лидеру приходилось ругаться. "США продвигают мирный путь на Украине. Так почему же украинская делегация сливает конфиденциальные переговоры с Белым домом приятелям в ЕС и Великобритании и прессе?" - написал Дмитриев в соцсети X. В четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и Трампа, он стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, американский лидер, в частности, упомянул, что на следующий день примет Зеленского и учтет в ходе этой встречи соображения, высказанные главой российского государства. Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что, по словам Трампа, США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас". В субботу канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось. Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Трамп ранее уже отчитывал Зеленского, когда тот 28 февраля приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр.

