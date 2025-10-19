Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин отметил вклад работников дорожного хозяйства в развитие экономики - 19.10.2025
Володин отметил вклад работников дорожного хозяйства в развитие экономики
Володин отметил вклад работников дорожного хозяйства в развитие экономики - 19.10.2025, ПРАЙМ
Володин отметил вклад работников дорожного хозяйства в развитие экономики
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, подчеркнув, что работники дорожного... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T10:24+0300
2025-10-19T10:24+0300
россия
рф
вячеслав володин
госдума
дорожное строительство
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75476/02/754760207_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_6251740e59683f5c1a9368bde6f1910e.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, подчеркнув, что работники дорожного хозяйства вносят вклад в расширение территориальных связей и развитие экономики России. "Поздравляю работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Модернизируя транспортную инфраструктуру, строя современные магистрали и трассы, создавая новые логистические маршруты, работники дорожного хозяйства обеспечивают сообщение между городами и регионами. Вносят вклад в расширение территориальных связей, развитие экономики России", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы. Он добавил, что от профессионализма и ответственности специалистов данной отрасли напрямую зависит эффективное решение стоящих перед ними задач, повышение безопасности дорожного движения и комфорта граждан РФ. Председатель Госдумы пожелал всем причастным к празднику успехов и всего самого доброго.
рф
россия, рф, вячеслав володин, госдума, дорожное строительство
РОССИЯ, РФ, Вячеслав Володин, Госдума, дорожное строительство
10:24 19.10.2025
 
Володин отметил вклад работников дорожного хозяйства в развитие экономики

Володин: работники дорожного хозяйства вносят вклад в развитие экономики России

Дорожное строительство. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, подчеркнув, что работники дорожного хозяйства вносят вклад в расширение территориальных связей и развитие экономики России.
"Поздравляю работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Модернизируя транспортную инфраструктуру, строя современные магистрали и трассы, создавая новые логистические маршруты, работники дорожного хозяйства обеспечивают сообщение между городами и регионами. Вносят вклад в расширение территориальных связей, развитие экономики России", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.
Он добавил, что от профессионализма и ответственности специалистов данной отрасли напрямую зависит эффективное решение стоящих перед ними задач, повышение безопасности дорожного движения и комфорта граждан РФ.
Председатель Госдумы пожелал всем причастным к празднику успехов и всего самого доброго.
 
РОССИЯРФВячеслав ВолодинГосдумадорожное строительство
 
 
Заголовок открываемого материала