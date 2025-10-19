https://1prime.ru/20251019/dorogi-863681270.html

Володин отметил вклад работников дорожного хозяйства в развитие экономики

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, подчеркнув, что работники дорожного хозяйства вносят вклад в расширение территориальных связей и развитие экономики России. "Поздравляю работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Модернизируя транспортную инфраструктуру, строя современные магистрали и трассы, создавая новые логистические маршруты, работники дорожного хозяйства обеспечивают сообщение между городами и регионами. Вносят вклад в расширение территориальных связей, развитие экономики России", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы. Он добавил, что от профессионализма и ответственности специалистов данной отрасли напрямую зависит эффективное решение стоящих перед ними задач, повышение безопасности дорожного движения и комфорта граждан РФ. Председатель Госдумы пожелал всем причастным к празднику успехов и всего самого доброго.

