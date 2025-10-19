Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин назвал дорожную отрасль драйвером экономического роста - 19.10.2025
Мишустин назвал дорожную отрасль драйвером экономического роста
Мишустин назвал дорожную отрасль драйвером экономического роста - 19.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин назвал дорожную отрасль драйвером экономического роста
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив, что дорожно-транспортный... | 19.10.2025, ПРАЙМ
экономика
бизнес
россия
рф
михаил мишустин
дорожное строительство
дорожное хозяйство
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив, что дорожно-транспортный комплекс является драйвером экономического роста. Мишустин в воскресенье направил поздравительную телеграмму работникам дорожной отрасли. "От вашей деятельности зависит развитие транспортной инфраструктуры, связанность территорий, надежность логистических связей, мобильность и качество жизни миллионов граждан. Дорожно-транспортный комплекс России является одним из ключевых драйверов экономического роста, входит в число приоритетных направлений работы правительства", - написал премьер. Мишустин добавил, что в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" строятся и модернизируются трассы, мосты и тоннели, высокоскоростные магистрали, которые создают новые возможности для бизнеса и туризма, способствуют притоку инвестиций, укреплению межрегионального сотрудничества. Глава российского кабмина подчеркнул, что в дорожной сфере активно внедряются инновационные технологии и интеллектуальные автоматизированные системы управления движением, расширяется применение отечественных материалов, совершенствуются стандарты безопасности. "Всё то, чем каждый день пользуются жители нашей страны и путешественники, - это результат самоотверженного труда инженеров, проектировщиков, механизаторов, операторов техники, водителей и многих других специалистов. Вы работаете в сложных климатических и технических условиях, проявляете мужество и выдержку. Ваш профессионализм, целеустремленность и ответственное отношение к делу заслуживают признания и благодарности", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.
10:51 19.10.2025
 
Мишустин назвал дорожную отрасль драйвером экономического роста

Мишустин назвал дорожно-транспортный комплекс драйвером экономического роста РФ

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив, что дорожно-транспортный комплекс является драйвером экономического роста.
Мишустин в воскресенье направил поздравительную телеграмму работникам дорожной отрасли.
Дорожное строительство
Володин отметил вклад работников дорожного хозяйства в развитие экономики
10:24
"От вашей деятельности зависит развитие транспортной инфраструктуры, связанность территорий, надежность логистических связей, мобильность и качество жизни миллионов граждан. Дорожно-транспортный комплекс России является одним из ключевых драйверов экономического роста, входит в число приоритетных направлений работы правительства", - написал премьер.
Мишустин добавил, что в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" строятся и модернизируются трассы, мосты и тоннели, высокоскоростные магистрали, которые создают новые возможности для бизнеса и туризма, способствуют притоку инвестиций, укреплению межрегионального сотрудничества. Глава российского кабмина подчеркнул, что в дорожной сфере активно внедряются инновационные технологии и интеллектуальные автоматизированные системы управления движением, расширяется применение отечественных материалов, совершенствуются стандарты безопасности.
"Всё то, чем каждый день пользуются жители нашей страны и путешественники, - это результат самоотверженного труда инженеров, проектировщиков, механизаторов, операторов техники, водителей и многих других специалистов. Вы работаете в сложных климатических и технических условиях, проявляете мужество и выдержку. Ваш профессионализм, целеустремленность и ответственное отношение к делу заслуживают признания и благодарности", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.
Президент России Владимир Путин
Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником
09:47
 
Экономика Бизнес РОССИЯ РФ Михаил Мишустин дорожное строительство дорожное хозяйство
 
 
