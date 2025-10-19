https://1prime.ru/20251019/dorogi-863682142.html
Мишустин назвал дорожную отрасль драйвером экономического роста
Мишустин назвал дорожную отрасль драйвером экономического роста - 19.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин назвал дорожную отрасль драйвером экономического роста
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив, что дорожно-транспортный... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T10:51+0300
2025-10-19T10:51+0300
2025-10-19T10:51+0300
экономика
бизнес
россия
рф
михаил мишустин
дорожное строительство
дорожное хозяйство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861389193_0:181:2999:1867_1920x0_80_0_0_4e5b91f55c8892fc1c8d142907bacaa2.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив, что дорожно-транспортный комплекс является драйвером экономического роста. Мишустин в воскресенье направил поздравительную телеграмму работникам дорожной отрасли. "От вашей деятельности зависит развитие транспортной инфраструктуры, связанность территорий, надежность логистических связей, мобильность и качество жизни миллионов граждан. Дорожно-транспортный комплекс России является одним из ключевых драйверов экономического роста, входит в число приоритетных направлений работы правительства", - написал премьер. Мишустин добавил, что в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" строятся и модернизируются трассы, мосты и тоннели, высокоскоростные магистрали, которые создают новые возможности для бизнеса и туризма, способствуют притоку инвестиций, укреплению межрегионального сотрудничества. Глава российского кабмина подчеркнул, что в дорожной сфере активно внедряются инновационные технологии и интеллектуальные автоматизированные системы управления движением, расширяется применение отечественных материалов, совершенствуются стандарты безопасности. "Всё то, чем каждый день пользуются жители нашей страны и путешественники, - это результат самоотверженного труда инженеров, проектировщиков, механизаторов, операторов техники, водителей и многих других специалистов. Вы работаете в сложных климатических и технических условиях, проявляете мужество и выдержку. Ваш профессионализм, целеустремленность и ответственное отношение к делу заслуживают признания и благодарности", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.
https://1prime.ru/20251019/dorogi-863681270.html
https://1prime.ru/20251019/prazdnik-863680494.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861389193_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_e00d6387335085d76eaa0687c2904caa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, михаил мишустин, дорожное строительство, дорожное хозяйство
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, дорожное строительство, дорожное хозяйство
Мишустин назвал дорожную отрасль драйвером экономического роста
Мишустин назвал дорожно-транспортный комплекс драйвером экономического роста РФ
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив, что дорожно-транспортный комплекс является драйвером экономического роста.
Мишустин
в воскресенье направил поздравительную телеграмму работникам дорожной отрасли.
Володин отметил вклад работников дорожного хозяйства в развитие экономики
"От вашей деятельности зависит развитие транспортной инфраструктуры, связанность территорий, надежность логистических связей, мобильность и качество жизни миллионов граждан. Дорожно-транспортный комплекс России является одним из ключевых драйверов экономического роста, входит в число приоритетных направлений работы правительства", - написал премьер.
Мишустин добавил, что в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" строятся и модернизируются трассы, мосты и тоннели, высокоскоростные магистрали, которые создают новые возможности для бизнеса и туризма, способствуют притоку инвестиций, укреплению межрегионального сотрудничества. Глава российского кабмина подчеркнул, что в дорожной сфере активно внедряются инновационные технологии и интеллектуальные автоматизированные системы управления движением, расширяется применение отечественных материалов, совершенствуются стандарты безопасности.
"Всё то, чем каждый день пользуются жители нашей страны и путешественники, - это результат самоотверженного труда инженеров, проектировщиков, механизаторов, операторов техники, водителей и многих других специалистов. Вы работаете в сложных климатических и технических условиях, проявляете мужество и выдержку. Ваш профессионализм, целеустремленность и ответственное отношение к делу заслуживают признания и благодарности", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.
Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником