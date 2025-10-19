https://1prime.ru/20251019/dorogi-863682142.html

Мишустин назвал дорожную отрасль драйвером экономического роста

Мишустин назвал дорожную отрасль драйвером экономического роста - 19.10.2025

Мишустин назвал дорожную отрасль драйвером экономического роста

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив, что дорожно-транспортный комплекс является драйвером экономического роста.

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив, что дорожно-транспортный комплекс является драйвером экономического роста. Мишустин в воскресенье направил поздравительную телеграмму работникам дорожной отрасли. "От вашей деятельности зависит развитие транспортной инфраструктуры, связанность территорий, надежность логистических связей, мобильность и качество жизни миллионов граждан. Дорожно-транспортный комплекс России является одним из ключевых драйверов экономического роста, входит в число приоритетных направлений работы правительства", - написал премьер. Мишустин добавил, что в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" строятся и модернизируются трассы, мосты и тоннели, высокоскоростные магистрали, которые создают новые возможности для бизнеса и туризма, способствуют притоку инвестиций, укреплению межрегионального сотрудничества. Глава российского кабмина подчеркнул, что в дорожной сфере активно внедряются инновационные технологии и интеллектуальные автоматизированные системы управления движением, расширяется применение отечественных материалов, совершенствуются стандарты безопасности. "Всё то, чем каждый день пользуются жители нашей страны и путешественники, - это результат самоотверженного труда инженеров, проектировщиков, механизаторов, операторов техники, водителей и многих других специалистов. Вы работаете в сложных климатических и технических условиях, проявляете мужество и выдержку. Ваш профессионализм, целеустремленность и ответственное отношение к делу заслуживают признания и благодарности", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

