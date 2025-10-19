Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвал вызовом выход российских компаний на рынки арабских стран - 19.10.2025
Эксперт назвал вызовом выход российских компаний на рынки арабских стран
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ, Прохор Доренко. Выход российских компаний на рынки арабских стран считается определенным вызовом, необходимо детально подходить к изучению вкусов местного потребителя, рассказал в беседе с РИА Новости председатель Российско-Арабского делового совета Сергей Горьков. "Есть несколько важных базовых аспектов: во-первых, это подход самих российских компаний, большинство из которых не работали на международных рынках, и для них это определенный вызов… Если российский покупатель уже знаком с вашей продукцией, то для ее успешного продвижения за рубежом вам необходимо хорошо знать вкусы местного населения", - сказал он. Собеседник агентства отметил, что при ведении бизнеса требуется учитывать социально-культурные различия между арабскими странами. "Во-вторых, необходимо также учитывать специфику ведения бизнеса в каждой стране - к примеру, социально-культурные различия между странами Персидского залива и Магриба. Несмотря на то, что мы объединяем их под понятие "арабские страны", психология и отношения сильно разнятся, что также надо принимать во внимание", - пояснил Горьков. Он добавил, что товарооборот между Россией и арабскими странами в 2024 году достиг порядка 34 миллиардов долларов, вместе с тем имеется потенциал для роста вплоть до 50 миллиардов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
02:32 19.10.2025
 
Эксперт назвал вызовом выход российских компаний на рынки арабских стран

Горьков: выход российских компаний на рынки арабских стран считается вызовом

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ, Прохор Доренко. Выход российских компаний на рынки арабских стран считается определенным вызовом, необходимо детально подходить к изучению вкусов местного потребителя, рассказал в беседе с РИА Новости председатель Российско-Арабского делового совета Сергей Горьков.
"Есть несколько важных базовых аспектов: во-первых, это подход самих российских компаний, большинство из которых не работали на международных рынках, и для них это определенный вызов… Если российский покупатель уже знаком с вашей продукцией, то для ее успешного продвижения за рубежом вам необходимо хорошо знать вкусы местного населения", - сказал он.
Собеседник агентства отметил, что при ведении бизнеса требуется учитывать социально-культурные различия между арабскими странами.
"Во-вторых, необходимо также учитывать специфику ведения бизнеса в каждой стране - к примеру, социально-культурные различия между странами Персидского залива и Магриба. Несмотря на то, что мы объединяем их под понятие "арабские страны", психология и отношения сильно разнятся, что также надо принимать во внимание", - пояснил Горьков.
Он добавил, что товарооборот между Россией и арабскими странами в 2024 году достиг порядка 34 миллиардов долларов, вместе с тем имеется потенциал для роста вплоть до 50 миллиардов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
