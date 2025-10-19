https://1prime.ru/20251019/ekspert-863676237.html
Эксперт рассказал, почему США не могут отказаться от блокады Кубы
Эксперт рассказал, почему США не могут отказаться от блокады Кубы
МОСКВА, 19 окт – ПРАЙМ, Олег Краев. Вашингтон не может отказаться от блокады Кубы, которую воспринимает как экзистенциального врага, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков в связи с 65-й годовщиной установления Соединенными Штатами эмбарго в отношении этого островного государства.
Девятнадцатого октября 1960 года США в ответ на экспроприацию властями Кубы работавших на острове американских предприятий ввели против нее торговое эмбарго.
"Для всех администраций США блокада Кубы – это некий геополитический бренд, отказаться от которого Соединенные Штаты не в силах, так как по-прежнему воспринимают Кубу как своего экзистенциального врага", - поделился собеседник агентства.
Пятаков полагает, что за счет оказания давления на Гавану Вашингтон пытается укрепить собственный имидж сверхдержавы, пренебрегающей позицией мирового большинства.
"Репутация - это последнее, о чем думают США, сохраняя блокаду на фоне её отторжения международным сообществом. Для Вашингтона пренебрежение позицией большинства – это тоже своего рода фактор поддержания имиджа "мирового господина", - считает эксперт ИЛА РАН.
Также латиноамериканист предположил, что оказываемое на Кубу санкционное давление и ее устойчивость перед ним говорят "о скрытых и во многом слабоизученных сильных сторонах кубинской как политической, так и экономической модели социализма".
Национализация иностранных компаний на Кубе произошла в 1959-1960 годах после Кубинской революции 1959 года. Этот процесс стал одной из ключевых причин обострения отношений между Кубой и США, которые до революции контролировали значительную часть сахарной промышленности, телекоммуникаций, банковской сферы, железных дорог и других стратегических отраслей острова.
Аграрная реформа Фиделя Кастро ограничила владение землей для частных компаний, что привело к конфискации крупных сельскохозяйственных угодий, принадлежащих американским корпорациям, включая United Fruit Company, а с массовой национализацией всех крупных американских предприятий в августе-октябре 1960 года были экспроприированы банки, нефтеперерабатывающие заводы (включая Texaco, Shell и Esso), электрические компании, сахарные фабрики и другие предприятия.
Вскоре после введения эмбарго США в январе 1961 года разорвали дипломатические отношения с Кубой. В 1962 году Вашингтон ужесточил санкции, запретив почти всю торговлю с островом, что значительно ударило по экономике Кубы.
