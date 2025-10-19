Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Путин плохой". На Западе узнали о новом плане против России - 19.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251019/es-863675529.html
"Путин плохой". На Западе узнали о новом плане против России
"Путин плохой". На Западе узнали о новом плане против России - 19.10.2025, ПРАЙМ
"Путин плохой". На Западе узнали о новом плане против России
Политики Европейского союза будут непрерывно просить президента США Дональда Трампа не идти на компромиссы с российским лидером Владимиром Путиным, написал в... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T05:05+0300
2025-10-19T05:05+0300
политика
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
виктор орбан
будапешт
венгрия
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860512284_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_38348b35a475f41acca4feefeb9b6e7f.jpg
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Политики Европейского союза будут непрерывно просить президента США Дональда Трампа не идти на компромиссы с российским лидером Владимиром Путиным, написал в социальной сети X кипрский журналист Алекс Христофору."Европейские лидеры в течение следующих двух недель будут звонить Трампу без остановки, 24 часа в сутки семь дней в неделю. (президент Финляндии Александр. — Прим. ред.) Стубб и (генсек НАТО Марк. — Прим. ред.) Рютте, вероятно, будут на следующем рейсе в Вашингтон, чтобы умолять о встрече с Трампом. Послание европейцев и неоконсерваторов Трампу: "Путин плохой, Орбан плохой, пожалуйста, не оставляй нас, папа", — отметил журналист.В четверг состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Помощник президента, Юрий Ушаков, сообщил, что большое внимание было уделено обсуждению украинского кризиса. Российский лидер подчеркнул важность дипломатического решения и предоставил детальный анализ текущей ситуации. Лидеры рассмотрели возможность новой встречи, которая, вероятно, пройдет в Будапеште. Также обсуждалась потенциальная поставка ракет Tomahawk Украине. Путин отметил, что это вооружение не изменит ситуацию на поле боя, но серьезно повредит отношения между Москвой и Вашингтоном. Трамп, в свою очередь, подчеркнул важность скорейшего завершения конфликта и выразил мнение, что это откроет значительные возможности для экономического партнерства между Россией и США.
https://1prime.ru/20251018/vstrecha-863664297.html
сша
будапешт
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860512284_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_51f48bc30d8766a40580b51ac911e10d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, россия, дональд трамп, владимир путин, виктор орбан, будапешт, венгрия, нато, ес, мид, адг
Политика, США, РОССИЯ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Виктор Орбан, Будапешт, ВЕНГРИЯ, НАТО, ЕС, МИД, АдГ
05:05 19.10.2025
 
"Путин плохой". На Западе узнали о новом плане против России

Христофору: политики ЕС будут умолять Трампа не идти на компромиссы с Путиным

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Политики Европейского союза будут непрерывно просить президента США Дональда Трампа не идти на компромиссы с российским лидером Владимиром Путиным, написал в социальной сети X кипрский журналист Алекс Христофору.
"Европейские лидеры в течение следующих двух недель будут звонить Трампу без остановки, 24 часа в сутки семь дней в неделю. (президент Финляндии Александр. — Прим. ред.) Стубб и (генсек НАТО Марк. — Прим. ред.) Рютте, вероятно, будут на следующем рейсе в Вашингтон, чтобы умолять о встрече с Трампом. Послание европейцев и неоконсерваторов Трампу: "Путин плохой, Орбан плохой, пожалуйста, не оставляй нас, папа", — отметил журналист.
В четверг состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Помощник президента, Юрий Ушаков, сообщил, что большое внимание было уделено обсуждению украинского кризиса. Российский лидер подчеркнул важность дипломатического решения и предоставил детальный анализ текущей ситуации. Лидеры рассмотрели возможность новой встречи, которая, вероятно, пройдет в Будапеште.
Также обсуждалась потенциальная поставка ракет Tomahawk Украине. Путин отметил, что это вооружение не изменит ситуацию на поле боя, но серьезно повредит отношения между Москвой и Вашингтоном.
Трамп, в свою очередь, подчеркнул важность скорейшего завершения конфликта и выразил мнение, что это откроет значительные возможности для экономического партнерства между Россией и США.
Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Pais: возможную встречу Путина и Трампа в Будапеште называют в ЕС кошмаром
Вчера, 13:45
 
ПолитикаСШАРОССИЯДональд ТрампВладимир ПутинВиктор ОрбанБудапештВЕНГРИЯНАТОЕСМИДАдГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала