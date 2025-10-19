https://1prime.ru/20251019/es-863675529.html
"Путин плохой". На Западе узнали о новом плане против России
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Политики Европейского союза будут непрерывно просить президента США Дональда Трампа не идти на компромиссы с российским лидером Владимиром Путиным, написал в социальной сети X кипрский журналист Алекс Христофору."Европейские лидеры в течение следующих двух недель будут звонить Трампу без остановки, 24 часа в сутки семь дней в неделю. (президент Финляндии Александр. — Прим. ред.) Стубб и (генсек НАТО Марк. — Прим. ред.) Рютте, вероятно, будут на следующем рейсе в Вашингтон, чтобы умолять о встрече с Трампом. Послание европейцев и неоконсерваторов Трампу: "Путин плохой, Орбан плохой, пожалуйста, не оставляй нас, папа", — отметил журналист.В четверг состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Помощник президента, Юрий Ушаков, сообщил, что большое внимание было уделено обсуждению украинского кризиса. Российский лидер подчеркнул важность дипломатического решения и предоставил детальный анализ текущей ситуации. Лидеры рассмотрели возможность новой встречи, которая, вероятно, пройдет в Будапеште. Также обсуждалась потенциальная поставка ракет Tomahawk Украине. Путин отметил, что это вооружение не изменит ситуацию на поле боя, но серьезно повредит отношения между Москвой и Вашингтоном. Трамп, в свою очередь, подчеркнул важность скорейшего завершения конфликта и выразил мнение, что это откроет значительные возможности для экономического партнерства между Россией и США.
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ.
Политики Европейского союза будут непрерывно просить президента США Дональда Трампа не идти на компромиссы с российским лидером Владимиром Путиным, написал в социальной сети X
кипрский журналист Алекс Христофору.
"Европейские лидеры в течение следующих двух недель будут звонить Трампу без остановки, 24 часа в сутки семь дней в неделю. (президент Финляндии Александр. — Прим. ред.) Стубб и (генсек НАТО Марк. — Прим. ред.) Рютте, вероятно, будут на следующем рейсе в Вашингтон, чтобы умолять о встрече с Трампом. Послание европейцев и неоконсерваторов Трампу: "Путин плохой, Орбан плохой, пожалуйста, не оставляй нас, папа", — отметил журналист.
В четверг состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Помощник президента, Юрий Ушаков, сообщил, что большое внимание было уделено обсуждению украинского кризиса. Российский лидер подчеркнул важность дипломатического решения и предоставил детальный анализ текущей ситуации. Лидеры рассмотрели возможность новой встречи, которая, вероятно, пройдет в Будапеште.
Также обсуждалась потенциальная поставка ракет Tomahawk Украине. Путин отметил, что это вооружение не изменит ситуацию на поле боя, но серьезно повредит отношения между Москвой и Вашингтоном.
Трамп, в свою очередь, подчеркнул важность скорейшего завершения конфликта и выразил мнение, что это откроет значительные возможности для экономического партнерства между Россией и США.
