Тоннель между Чукоткой и Аляской будет длиннее Евротоннеля
Тоннель между Чукоткой и Аляской будет длиннее Евротоннеля
2025-10-19T06:27+0300
2025-10-19T06:27+0300
2025-10-19T06:35+0300
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Тоннель между Чукоткой и Аляской будет примерно в два раза длиннее Евротоннеля между Францией и Великобританией, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее написал о перспективах строительства туннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску. По его словам, благодаря современным технологиям компании Boring Company этот туннель может стать туннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов. Он отметил, что туннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии. Согласно подсчетам, планируемый подводный тоннель между Чукоткой и Аляской предполагает участок магистрали длиной от 98 до 113 километров, что примерно в два раза превосходит Евротоннель (протяженность около 51 километра), который соединяет континентальную Европу с Великобританией.
