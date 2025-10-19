Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Тоннель между Чукоткой и Аляской будет длиннее Евротоннеля - 19.10.2025
Тоннель между Чукоткой и Аляской будет длиннее Евротоннеля
Тоннель между Чукоткой и Аляской будет длиннее Евротоннеля
экономика
россия
аляска
чукотка
великобритания
кирилл дмитриев
рфпи
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Тоннель между Чукоткой и Аляской будет примерно в два раза длиннее Евротоннеля между Францией и Великобританией, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее написал о перспективах строительства туннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску. По его словам, благодаря современным технологиям компании Boring Company этот туннель может стать туннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов. Он отметил, что туннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии. Согласно подсчетам, планируемый подводный тоннель между Чукоткой и Аляской предполагает участок магистрали длиной от 98 до 113 километров, что примерно в два раза превосходит Евротоннель (протяженность около 51 километра), который соединяет континентальную Европу с Великобританией.
аляска
чукотка
великобритания
россия, аляска, чукотка, великобритания, кирилл дмитриев, рфпи
Экономика, РОССИЯ, Аляска, Чукотка, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Кирилл Дмитриев, РФПИ
06:27 19.10.2025 (обновлено: 06:35 19.10.2025)
 
Тоннель между Чукоткой и Аляской будет длиннее Евротоннеля

Тоннель между Чукоткой и Аляской будет в два раза длиннее Евротоннеля

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Тоннель между Чукоткой и Аляской будет примерно в два раза длиннее Евротоннеля между Францией и Великобританией, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее написал о перспективах строительства туннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску. По его словам, благодаря современным технологиям компании Boring Company этот туннель может стать туннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов. Он отметил, что туннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии.
Согласно подсчетам, планируемый подводный тоннель между Чукоткой и Аляской предполагает участок магистрали длиной от 98 до 113 километров, что примерно в два раза превосходит Евротоннель (протяженность около 51 километра), который соединяет континентальную Европу с Великобританией.
 
ЭкономикаРОССИЯАляскаЧукоткаВЕЛИКОБРИТАНИЯКирилл ДмитриевРФПИ
 
 
