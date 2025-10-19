https://1prime.ru/20251019/frantsiya-863696980.html

Эксперт предположил, как грабители могут продать украшения из Лувра

происшествия

франция

в мире

париж

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Грабители могут продать украденные из парижского музея Лувр драгоценности, разобрав их на составные материалы, но их стоимость будет гораздо ниже, сообщает президент французского аукционного дома Drouot Александр Жикелло. "Рыночная стоимость этих лотов, которые, вероятно, будут разделены на части, чтобы извлечь, с одной стороны, золото, а, с другой, бриллианты или драгоценные камни, несопоставима с исторической, культурной и универсальной ценностью таких драгоценностей... Очевидно, что в нынешнем состоянии эти предметы совершенно невозможно продать", - сказал Жикелло в комментарии телеканалу LCI. В воскресенье газета Parisien написала, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Позже издание добавило, что два украшения, включая получившую урон и оставленную на месте происшествия корону императрицы Евгении де Монтихо, были найдены и возвращены в музей. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, отметив, что пострадавших в ходе ограбления нет. Пресс-служба Лувра заявила, что музей в воскресенье на фоне ограбления будет закрыт. Глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.

франция

париж

франция, в мире, париж