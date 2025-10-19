https://1prime.ru/20251019/glava-863674206.html
Глава МИД Турции высоко оценил диалог России и Сирии
Глава МИД Турции высоко оценил диалог России и Сирии - 19.10.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Турции высоко оценил диалог России и Сирии
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан высоко оценил диалог между РФ и новыми властями Сирии в ходе визита президента Сирии на переходный период Ахмеда... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T00:20+0300
2025-10-19T00:20+0300
2025-10-19T00:28+0300
россия
экономика
мировая экономика
рф
сирия
москва
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863674206.jpg?1760822913
СТАМБУЛ, 19 окт – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан высоко оценил диалог между РФ и новыми властями Сирии в ходе визита президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Москву. "Аш-Шараа не стал занимать радикальную позицию, отказываясь от диалога с Москвой... Я приветствую как поведение РФ, так и занятую Дамаском позицию. Они о чем-то договорятся, о чем-то нет, но важно начать диалог и вести переговоры. Это ценно", - заявил Фидан телеканалу Ülke TV. По словам министра, турецкие власти оказывались в аналогичной ситуации, когда вели переговоры с теми, с кем ранее конфликтовали. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в среду впервые прибыл в Москву с рабочим визитом, во время которого провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
рф
сирия
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, сирия, москва, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, РФ, СИРИЯ, МОСКВА, Владимир Путин
Глава МИД Турции высоко оценил диалог России и Сирии
Глава МИД Турции Фидан высоко оценил диалог России и новых властей Сирии
СТАМБУЛ, 19 окт – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан высоко оценил диалог между РФ и новыми властями Сирии в ходе визита президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Москву.
"Аш-Шараа не стал занимать радикальную позицию, отказываясь от диалога с Москвой... Я приветствую как поведение РФ, так и занятую Дамаском позицию. Они о чем-то договорятся, о чем-то нет, но важно начать диалог и вести переговоры. Это ценно", - заявил Фидан телеканалу Ülke TV.
По словам министра, турецкие власти оказывались в аналогичной ситуации, когда вели переговоры с теми, с кем ранее конфликтовали.
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в среду впервые прибыл в Москву с рабочим визитом, во время которого провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.