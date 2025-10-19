Глава МИД Турции высоко оценил диалог России и Сирии

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251019/glava-863674206.html
2025-10-19T00:20+0300
2025-10-19T00:28+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863674206.jpg?1760822913
СТАМБУЛ, 19 окт – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан высоко оценил диалог между РФ и новыми властями Сирии в ходе визита президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Москву. "Аш-Шараа не стал занимать радикальную позицию, отказываясь от диалога с Москвой... Я приветствую как поведение РФ, так и занятую Дамаском позицию. Они о чем-то договорятся, о чем-то нет, но важно начать диалог и вести переговоры. Это ценно", - заявил Фидан телеканалу Ülke TV. По словам министра, турецкие власти оказывались в аналогичной ситуации, когда вели переговоры с теми, с кем ранее конфликтовали. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в среду впервые прибыл в Москву с рабочим визитом, во время которого провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
00:20 19.10.2025 (обновлено: 00:28 19.10.2025)
 
СТАМБУЛ, 19 окт – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан высоко оценил диалог между РФ и новыми властями Сирии в ходе визита президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Москву.
"Аш-Шараа не стал занимать радикальную позицию, отказываясь от диалога с Москвой... Я приветствую как поведение РФ, так и занятую Дамаском позицию. Они о чем-то договорятся, о чем-то нет, но важно начать диалог и вести переговоры. Это ценно", - заявил Фидан телеканалу Ülke TV.
По словам министра, турецкие власти оказывались в аналогичной ситуации, когда вели переговоры с теми, с кем ранее конфликтовали.
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в среду впервые прибыл в Москву с рабочим визитом, во время которого провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
 
