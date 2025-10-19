https://1prime.ru/20251019/import-863680995.html

Южная Корея нарастила импорт из России пшеницы и кукурузы

Южная Корея нарастила импорт из России пшеницы и кукурузы - 19.10.2025, ПРАЙМ

Южная Корея нарастила импорт из России пшеницы и кукурузы

Импорт пшеницы Южной Кореей из России в январе-сентябре этого года вырос в четыре раза, кукурузы - в 1,5 раза в годовом выражении, следует из анализа РИА... | 19.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-19T10:03+0300

2025-10-19T10:03+0300

2025-10-19T10:03+0300

экономика

сельское хозяйство

бизнес

южная корея

рф

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861836496_0:138:3148:1909_1920x0_80_0_0_393a083c4dd177bd228cc95e95c91d77.jpg

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Импорт пшеницы Южной Кореей из России в январе-сентябре этого года вырос в четыре раза, кукурузы - в 1,5 раза в годовом выражении, следует из анализа РИА Новости данных корейской статслужбы. Так, за три квартала этого года Сеул закупил у Москвы кукурузы на 77,2 миллиона долларов, что в 1,5 раза больше, чем за такой же период год назад. Импорт пшеницы достиг 40,7 миллиона - в 3,8 раза больше, чем год назад. Однако по итогам сентября поставки зерна из РФ в Южную Корею сократились в годовом выражении. Так, кукурузы было ввезено на 4,9 миллиона долларов - на 25% меньше в годовом выражении и в 3,7 раза больше в месячном. Пшеницы - на 1,3 миллиона долларов, что на 30% меньше в годовом и в два раза в месячном выражении. По итогам трех кварталов Россия стала пятой по поставкам в Южную Корею кукурузы. Кроме нее в топ-5 вошли США (1,46 миллиарда долларов), Аргентина (268,7 миллиона), Украина (160,2 миллиона) и Бразилия (99,5 миллиона). А в поставках пшеницы РФ четвертая, кроме нее в пятерке США (503,2 миллиона долларов), Австралия (352,6 миллиона), Канада (50,4 миллиона) и Болгария (12,1 миллиона).

https://1prime.ru/20251019/vino-863676918.html

южная корея

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, бизнес, южная корея, рф, сша