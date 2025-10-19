Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Южная Корея нарастила импорт из России пшеницы и кукурузы - 19.10.2025
Южная Корея нарастила импорт из России пшеницы и кукурузы
2025-10-19T10:03+0300
2025-10-19T10:03+0300
экономика
сельское хозяйство
бизнес
южная корея
рф
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861836496_0:138:3148:1909_1920x0_80_0_0_393a083c4dd177bd228cc95e95c91d77.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Импорт пшеницы Южной Кореей из России в январе-сентябре этого года вырос в четыре раза, кукурузы - в 1,5 раза в годовом выражении, следует из анализа РИА Новости данных корейской статслужбы. Так, за три квартала этого года Сеул закупил у Москвы кукурузы на 77,2 миллиона долларов, что в 1,5 раза больше, чем за такой же период год назад. Импорт пшеницы достиг 40,7 миллиона - в 3,8 раза больше, чем год назад. Однако по итогам сентября поставки зерна из РФ в Южную Корею сократились в годовом выражении. Так, кукурузы было ввезено на 4,9 миллиона долларов - на 25% меньше в годовом выражении и в 3,7 раза больше в месячном. Пшеницы - на 1,3 миллиона долларов, что на 30% меньше в годовом и в два раза в месячном выражении. По итогам трех кварталов Россия стала пятой по поставкам в Южную Корею кукурузы. Кроме нее в топ-5 вошли США (1,46 миллиарда долларов), Аргентина (268,7 миллиона), Украина (160,2 миллиона) и Бразилия (99,5 миллиона). А в поставках пшеницы РФ четвертая, кроме нее в пятерке США (503,2 миллиона долларов), Австралия (352,6 миллиона), Канада (50,4 миллиона) и Болгария (12,1 миллиона).
южная корея
рф
сша
сельское хозяйство, бизнес, южная корея, рф, сша
Экономика, Сельское хозяйство, Бизнес, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, РФ, США
10:03 19.10.2025
 
Южная Корея нарастила импорт из России пшеницы и кукурузы

Южная Корея увеличила импорт пшеницы из России в январе-сентябре в 4 раза

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Импорт пшеницы Южной Кореей из России в январе-сентябре этого года вырос в четыре раза, кукурузы - в 1,5 раза в годовом выражении, следует из анализа РИА Новости данных корейской статслужбы.
Так, за три квартала этого года Сеул закупил у Москвы кукурузы на 77,2 миллиона долларов, что в 1,5 раза больше, чем за такой же период год назад. Импорт пшеницы достиг 40,7 миллиона - в 3,8 раза больше, чем год назад.
Однако по итогам сентября поставки зерна из РФ в Южную Корею сократились в годовом выражении. Так, кукурузы было ввезено на 4,9 миллиона долларов - на 25% меньше в годовом выражении и в 3,7 раза больше в месячном. Пшеницы - на 1,3 миллиона долларов, что на 30% меньше в годовом и в два раза в месячном выражении.
По итогам трех кварталов Россия стала пятой по поставкам в Южную Корею кукурузы. Кроме нее в топ-5 вошли США (1,46 миллиарда долларов), Аргентина (268,7 миллиона), Украина (160,2 миллиона) и Бразилия (99,5 миллиона).
А в поставках пшеницы РФ четвертая, кроме нее в пятерке США (503,2 миллиона долларов), Австралия (352,6 миллиона), Канада (50,4 миллиона) и Болгария (12,1 миллиона).
Экономика Сельское хозяйство Бизнес ЮЖНАЯ КОРЕЯ РФ США
 
 
