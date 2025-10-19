https://1prime.ru/20251019/import-863680995.html
Южная Корея нарастила импорт из России пшеницы и кукурузы
Южная Корея нарастила импорт из России пшеницы и кукурузы - 19.10.2025, ПРАЙМ
Южная Корея нарастила импорт из России пшеницы и кукурузы
Импорт пшеницы Южной Кореей из России в январе-сентябре этого года вырос в четыре раза, кукурузы - в 1,5 раза в годовом выражении, следует из анализа РИА... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T10:03+0300
2025-10-19T10:03+0300
2025-10-19T10:03+0300
экономика
сельское хозяйство
бизнес
южная корея
рф
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861836496_0:138:3148:1909_1920x0_80_0_0_393a083c4dd177bd228cc95e95c91d77.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Импорт пшеницы Южной Кореей из России в январе-сентябре этого года вырос в четыре раза, кукурузы - в 1,5 раза в годовом выражении, следует из анализа РИА Новости данных корейской статслужбы. Так, за три квартала этого года Сеул закупил у Москвы кукурузы на 77,2 миллиона долларов, что в 1,5 раза больше, чем за такой же период год назад. Импорт пшеницы достиг 40,7 миллиона - в 3,8 раза больше, чем год назад. Однако по итогам сентября поставки зерна из РФ в Южную Корею сократились в годовом выражении. Так, кукурузы было ввезено на 4,9 миллиона долларов - на 25% меньше в годовом выражении и в 3,7 раза больше в месячном. Пшеницы - на 1,3 миллиона долларов, что на 30% меньше в годовом и в два раза в месячном выражении. По итогам трех кварталов Россия стала пятой по поставкам в Южную Корею кукурузы. Кроме нее в топ-5 вошли США (1,46 миллиарда долларов), Аргентина (268,7 миллиона), Украина (160,2 миллиона) и Бразилия (99,5 миллиона). А в поставках пшеницы РФ четвертая, кроме нее в пятерке США (503,2 миллиона долларов), Австралия (352,6 миллиона), Канада (50,4 миллиона) и Болгария (12,1 миллиона).
https://1prime.ru/20251019/vino-863676918.html
южная корея
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861836496_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_98b68c0bdfe4945c0ab571bf98f1f219.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, бизнес, южная корея, рф, сша
Экономика, Сельское хозяйство, Бизнес, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, РФ, США
Южная Корея нарастила импорт из России пшеницы и кукурузы
Южная Корея увеличила импорт пшеницы из России в январе-сентябре в 4 раза
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Импорт пшеницы Южной Кореей из России в январе-сентябре этого года вырос в четыре раза, кукурузы - в 1,5 раза в годовом выражении, следует из анализа РИА Новости данных корейской статслужбы.
Так, за три квартала этого года Сеул закупил у Москвы кукурузы на 77,2 миллиона долларов, что в 1,5 раза больше, чем за такой же период год назад. Импорт пшеницы достиг 40,7 миллиона - в 3,8 раза больше, чем год назад.
Однако по итогам сентября поставки зерна из РФ в Южную Корею сократились в годовом выражении. Так, кукурузы было ввезено на 4,9 миллиона долларов - на 25% меньше в годовом выражении и в 3,7 раза больше в месячном. Пшеницы - на 1,3 миллиона долларов, что на 30% меньше в годовом и в два раза в месячном выражении.
По итогам трех кварталов Россия стала пятой по поставкам в Южную Корею кукурузы. Кроме нее в топ-5 вошли США (1,46 миллиарда долларов), Аргентина (268,7 миллиона), Украина (160,2 миллиона) и Бразилия (99,5 миллиона).
А в поставках пшеницы РФ четвертая, кроме нее в пятерке США (503,2 миллиона долларов), Австралия (352,6 миллиона), Канада (50,4 миллиона) и Болгария (12,1 миллиона).
Франция увеличила поставки вина в Россию до максимума за год