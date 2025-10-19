https://1prime.ru/20251019/infektsiya-863679186.html
СК возбудил дело из-за вспышки кишечной инфекции в Улан-Удэ
СК возбудил дело из-за вспышки кишечной инфекции в Улан-Удэ - 19.10.2025
СК возбудил дело из-за вспышки кишечной инфекции в Улан-Удэ
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за массовой вспышки острой кишечной инфекции в Улан-Удэ, сообщил главк ведомства в Бурятии. | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T09:32+0300
2025-10-19T09:32+0300
2025-10-19T09:32+0300
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за массовой вспышки острой кишечной инфекции в Улан-Удэ, сообщил главк ведомства в Бурятии. Ранее власти республики сообщали о вспышке острой кишечной инфекции среди 43 человек в Улан-Удэ, среди них 25 детей. Госпитализированы 36 человек, в том числе 21 ребенок. "Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по республике Бурятия по факту массового отравления местных жителей продуктами питания из торговой сети возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей (статья 238 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
СК возбудил дело из-за вспышки кишечной инфекции в Улан-Удэ
СК возбудил дело после массового отравления жителей Улан-Удэ продуктами питания