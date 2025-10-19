https://1prime.ru/20251019/infektsiya-863679186.html

СК возбудил дело из-за вспышки кишечной инфекции в Улан-Удэ

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за массовой вспышки острой кишечной инфекции в Улан-Удэ, сообщил главк ведомства в Бурятии. Ранее власти республики сообщали о вспышке острой кишечной инфекции среди 43 человек в Улан-Удэ, среди них 25 детей. Госпитализированы 36 человек, в том числе 21 ребенок. "Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по республике Бурятия по факту массового отравления местных жителей продуктами питания из торговой сети возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей (статья 238 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

