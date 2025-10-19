https://1prime.ru/20251019/infektsiya-863680663.html
В Улан-Удэ выявили нарушения в цеху, продукцией которого отравились люди
В Улан-Удэ выявили нарушения в цеху, продукцией которого отравились люди - 19.10.2025, ПРАЙМ
В Улан-Удэ выявили нарушения в цеху, продукцией которого отравились люди
Многочисленные нарушения выявлены на предприятии "Восток" в Улан-Удэ, чьей продукцией отравились более 40 человек, ее работу приостановили, сообщил РИА Новости... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T09:52+0300
2025-10-19T09:52+0300
2025-10-19T09:52+0300
происшествия
бизнес
общество
улан-удэ
рф
бурятия
алексей цыденов
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/83758/99/837589946_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d1f9203209a3703a7d15f993e26bcdd4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – ПРАЙМ. Многочисленные нарушения выявлены на предприятии "Восток" в Улан-Удэ, чьей продукцией отравились более 40 человек, ее работу приостановили, сообщил РИА Новости представитель Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия. Ранее власти республики сообщили о вспышке острой кишечной инфекции среди 43 человек в Улан-Удэ, среди них 25 детей. Госпитализированы 36 человек, в том числе 21 ребенок. Следователи возбудили дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей (статья 238 УК РФ). Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что у троих пациентов подтверждён сальмонеллёз. "Все заболевшие употребляли готовую пищевую продукцию производства ООО "Восток", город Улан-Удэ, приобретенную в различных магазинах торговой сети "Николаевский" в Улан-Удэ... В связи с выявлением на предприятии многочисленных и грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований приостановлена деятельность объекта, а также реализация готовой продукции в торговой сети магазинов "Николаевский". Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий", - сообщил собеседник. По его словам, зарегистрировано 43 случая заболевания, в том числе 18 среди детей. Больные госпитализированы.
улан-удэ
рф
бурятия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83758/99/837589946_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_581b85505200c0acdf410e1e5650ff8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , улан-удэ, рф, бурятия, алексей цыденов, роспотребнадзор
Происшествия, Бизнес, Общество , Улан-Удэ, РФ, Бурятия, Алексей Цыденов, Роспотребнадзор
В Улан-Удэ выявили нарушения в цеху, продукцией которого отравились люди
В Улан-Удэ приостановили работу предприятия, чьей продукцией отравились более 40 человек