В Улан-Удэ выявили нарушения в цеху, продукцией которого отравились люди

ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – ПРАЙМ. Многочисленные нарушения выявлены на предприятии "Восток" в Улан-Удэ, чьей продукцией отравились более 40 человек, ее работу приостановили, сообщил РИА Новости представитель Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия. Ранее власти республики сообщили о вспышке острой кишечной инфекции среди 43 человек в Улан-Удэ, среди них 25 детей. Госпитализированы 36 человек, в том числе 21 ребенок. Следователи возбудили дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей (статья 238 УК РФ). Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что у троих пациентов подтверждён сальмонеллёз. "Все заболевшие употребляли готовую пищевую продукцию производства ООО "Восток", город Улан-Удэ, приобретенную в различных магазинах торговой сети "Николаевский" в Улан-Удэ... В связи с выявлением на предприятии многочисленных и грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований приостановлена деятельность объекта, а также реализация готовой продукции в торговой сети магазинов "Николаевский". Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий", - сообщил собеседник. По его словам, зарегистрировано 43 случая заболевания, в том числе 18 среди детей. Больные госпитализированы.

